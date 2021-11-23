Вагапова оценила трейлер новых серий «Ну, погоди!»
Лидер группы "Мураками" Диляра Вагапова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Стэн и Кайл стали взрослыми в эпизоде «Южного парка» о коронавирусе.
На YouTube-канале сервиса Paramount+ разместили первый трейлер спецэпизода анимационного сериала "Южный парк" под названием "South Park: Post Covid". Серия будет посвящена пандемии коронавируса. Ожидается, что в ней расскажут о том, что стало и как изменились дети, пережившие ее. В трейлере также появляются повзрослевшие Стэн и Кайл. Теперь они не маленькие мальчики, а мужчины.
Диляра Вагапова: «Что ж, интересно посмотреть, как это всё получится. Абсурдный юмор, думаю, на тему пост-ковид, может быть очень даже жесток, но любителям этого сериала, как мне кажется, это не помешает, а скорее привлечёт. Посмотреть пародии на многие сферы жизни, а уж тем более на пост-ковид и пандемию некоторым из нас придётся по душе», - сказала она.
Концерт «Сектора Газа» с голограммой Юрия Хоя перенесли на следующий год
Названа новая дата концерта «Сектора Газа» с голограммой Юрия «Хоя» Клинских в столичном клубе Adrenaline Stadium – 8 октября 2022 года. Реюнион-концерты группы «Сектор Газа» были запланированы на 4 и 5 декабря 2021 года на той же площадке, но их полноценное проведение в данный момент невозможно из-за существующих в России эпидемиологических ограничений. Все ранее купленные билеты остаются действительными, организаторы настоятельно просят их не сдавать.
Диляра Вагапова: «Помнится мне, как группа "Мураками" делала ремейк на песню "Лирика" от "Сектора Газа". Если вы ее еще не слышали - рекомендую. Это был интересный эксперимент. Честно говоря, пока не представляю, как можно весь концерт отработать с голограммой, но думаю, это очень интересно, хоть и не очень понятно», - резюмировала артистка.
Киану Ривз заявил о желании сняться в фильмах Marvel
«Разве это не больше, чем просто вселенная? Это почти мультивселенная. И она особенная: с точки зрения масштаба, амбиций, производства. Так что было бы здорово присоединиться к этому», — сказал Ривз. Он также отметил, что фильмы Marvel снимают режиссеры, которые делают то, чего никто до них не делал.
Диляра Вагапова: «Вот сейчас ликуют любители "Матрицы", я думаю. Неужели Нео решил познакомиться с Человеком-Пауком, это свершится? Они возьмут его в свою семью "Марвел"?» - задалась вопросом собеседница НСН.
Создатели нового «Ну, погоди!» прокомментировали реакцию на трейлер в сети.
Создатели «Ну, погоди!» заявили, что негативная реакция пользователей социальных сетей на трейлер новой версии мультфильма была предсказуемой. В пресс-службе заявили, что такая реакция не вызывает у них удивления, поскольку аудитория соцсетей состоит преимущественно из взрослых, которые хорошо помнят классическую, советскую версию мультсериала.
Диляра Вагапова: «”Ну, погоди!” - это был любимый мультфильм моего деда. Помню, как он смеялся громко своим заливным смехом, хотя эти серии даже я знала наизусть. Юмор, доброта, голоса в этом мультфильме не могут не подкупить зрителя, но даже я прекрасно понимаю, что реакция на новые «Ну, погоди!» иной не могла быть. Я посмотрю и новых мультгероев, почему нет», - рассказала она.
Группа "Мураками" даст большие рождественские концерты в Москве и Петербурге
Музыканты обещают сыграть все хиты и пригласить на сцену специальных гостей.
Диляра Вагапова: «У группы "Мураками" пройдут настоящие рождественские акустические концерты в Москве и в Питере, наполненные волшебством, добром и хорошими эмоциями. Все хиты будут исполнены, да и порадуют новыми песнями. Программа «Белым-бело» говорит названием уже сама за себя, так что ждём в "16 тоннах" 24-го декабря, а 25-го - в Санкт Петербурге в клубе "Ящик"!» - пригласила лидер группы.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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