Вагапова оценила трейлер новых серий «Ну, погоди!»

Диляра Вагапова: «Что ж, интересно посмотреть, как это всё получится. Абсурдный юмор, думаю, на тему пост-ковид, может быть очень даже жесток, но любителям этого сериала, как мне кажется, это не помешает, а скорее привлечёт. Посмотреть пародии на многие сферы жизни, а уж тем более на пост-ковид и пандемию некоторым из нас придётся по душе», - сказала она.