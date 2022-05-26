Вагапова ждет сериал про группу «Тату»
Лидер группы Мураками Диляра Вагапова специально для НСН подготовила,топ главных, на ее взгляд новостей, уходящего дня
Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в июне
Согласно полученным данным, наибольшей популярностью среди соотечественников пользуется Турция — на ее долю приходится примерно 16 процентов бронирований в общей структуре продажи билетов. Отмечается, что средний чек по данному направлению составил 27 тысяч рублей. Также в топ вошли Грузия и Израиль.
Диляра Вагапова: «Турция всегда принимает с распростертыми объятиями русских туристов, для кого-то это all inclusive, ну а для кого-то возможность забраться подальше ото всех в горы или на необитаемый остров и рвануть на параплане в воздух. Свой прошлый день рождения я встретила именно так! Израиль тоже живет в моем сердце уже давно, а вот Грузию все никак не удаётся посетить. Не дело это», - сказала певица.
Лидер Aerosmith Стивен Тайлер оказался в рехабе
Из-за оказавшегося в больнице музыканта Aerosmith пришлось отказаться от выступлений в Лас-Вегасе. В обращении музыкантов говорится, что Тайлер много лет работал над своей трезвостью, однако после недавней операции на стопе и употребления обезболивающих у него случился рецидив. Он добровольно согласился пройти лечение, чтобы избавиться от зависимости.
Диляра Вагапова: «Хорошо, когда люди сами понимают, что зависимы, что им нужна помощь. Что ж, пожелаем Тайлеру здоровья и сил. И надеемся, что больше в рехаб из их группы никто не попадёт», - отметила артистка.
Раскрыты подробности сериала про группу «Тату»
Актриса Ирина Низовцева, которая исполнит роль солистки Юлии Волковой, рассказала, что это будет не документальный проект. Участницы коллектива не будут принимать участие в съемках.
Диляра Вагапова: «Думаю, многие из вас видели уже "Тату - 20 лет спустя", много интересных фактов , много удивительных историй… Если эта история попадёт в руки к талантливому режиссеру - то успех гарантирован! Ждём с нетерпением», - резюмировала собеседница.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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