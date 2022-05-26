Вагапова ждет сериал про группу «Тату»

Диляра Вагапова: «Турция всегда принимает с распростертыми объятиями русских туристов, для кого-то это all inclusive, ну а для кого-то возможность забраться подальше ото всех в горы или на необитаемый остров и рвануть на параплане в воздух. Свой прошлый день рождения я встретила именно так! Израиль тоже живет в моем сердце уже давно, а вот Грузию все никак не удаётся посетить. Не дело это», - сказала певица.

