Вагапова: Дистанционка для первоклашек - это чудовищно!
Лидер группы «Мураками» специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Минпросвещения рассчитывает начать новый учебный год в очном формате
Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам прошедшего учебного года. В начале года он пояснял, что переход на дистанционное образование в школах в 2020 году был вынужденной и временной мерой из-за пандемии COVID-19.
Диляра Вагапова: «И это, между прочим, замечательная новость. В прошлом году я столкнулась с тем, что мою дочь Фелицию перевели на онлайн-обучение, и это было чудовищно! Я поняла, что первоклашек обучать онлайн точно невозможно. Посовещавшись с ней, мы приняли общее решение, что в сентябре она пойдет в первый класс, чтобы впитывать знания, как нормальная первоклашка», - рассказала она.
80% россиян чувствуют ностальгию по продуктам из детства
Так, 34% респондентов вспомнили про жвачки Boomer, Turbo и "Хубба Бубба". 20% опрошенных скучают по шоколаду "Шок". Также респонденты упомянули редкие сейчас товары: ириски "Кис-Кис" и растворимые соки Zuko.
Диляра Вагапова: «Zuko, да! Я помню, мы отдыхали ежегодно на базе отдых «Ветерок», недалеко от Казани. И каждый обед мы растворяли Zuko. Мешали вкусы, угадывали, что на этот раз в бутылке. А иногда втайне от взрослых, бегали в ларек, покупали эти пакетики и съедали их всухую. Только никому не говорите!» - попросила артистка.
В МЧС рассказали, при каких условиях пляжи будут допущены к работе
На них должны соблюдаться требования безопасности, включая очистку дна в зоне купания, ее ограждение и установку спасательных постов.
Диляра Вагапова: «В данный момент, я веду свое включение с пляжа в Сочи. И честно говоря, рада, что МЧС открыли местные пляжи. Да здравствует чистое дно и спасатели!» - отметила она.
Глава Башкирии распорядился, чтобы одуванчики не расцветали
Губернатор призвал перераспределить средства и бросить все силы на уборку города. Он дал городским властям неделю для того, чтобы исправить ситуацию.
Диляра Вагапова: «Вы представьте, это же удивительная новость! Все сейчас там выкорчевывают местные одуванчики», - предположила лидер группы «Мураками».
На платформе HBO Max вышел спецвыпуск "Друзья Воссоединение".
Впервые за много лет на одной площадке собрались актеры легендарного телесериала 90-х.
Диляра Вагапова: «Вот новость так новость! «Друзья» я сама обожаю, пересматривала дважды. Однажды оказавшись в Нью-Йорке, я потратила два часа на поиски этого кафе, где они тусовались. Радуемся и смотрим все «Друзья. Воссоединение»», - поделилась певица.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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