Вагапова: Дистанционка для первоклашек - это чудовищно!

Диляра Вагапова: «И это, между прочим, замечательная новость. В прошлом году я столкнулась с тем, что мою дочь Фелицию перевели на онлайн-обучение, и это было чудовищно! Я поняла, что первоклашек обучать онлайн точно невозможно. Посовещавшись с ней, мы приняли общее решение, что в сентябре она пойдет в первый класс, чтобы впитывать знания, как нормальная первоклашка», - рассказала она.

