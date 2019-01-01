В Москве будут судить мошенников, выдававших кредиты фирмам-однодневкам
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
В Москве будут судить мошенников, выдававших кредиты фирмам-однодневкам
Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления кредитования ООО КБ «Динамичные системы» Александра Вдовина. Он обвиняется в растрате.
Александр Куренной: «Как полагает следствие, с 2015 по 2016 год в г. Москве Вдовин в составе организованной группы выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам. Таким образом им удалось похитить со счета банка 585 млн рублей. Кредитная организация обанкротилась, также у нее отозвали лицензию на осуществление банковских операций. В ходе следствия Вдовин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы. Ранее туда были переданы материалы следствия в отношении других соучастников», - рассказал НСН Александр Куренной.
Чиновникам регионального Министерства лесного хозяйства грозит суд
Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила нарушения в деятельности регионального министерства лесного комплекса и подведомственных ему учреждений.
Александр Куренной: «В ходе проверки выявлена незаконная схема, которая охватила областной лесхоз и коммерческие структуры. Их сотрудники фальсифицировали акты о необходимости санитарных рубок, чтобы обойти процедуры торгов и заняться вырубкой ценной древесины под видом неликвидной. Впоследствии заключались договоры о продаже леса по низкой стоимости, который без надлежащего разрешения заготавливался и вывозился коммерческими фирмами.
По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации и на основании постановления прокуратуры Иркутской области возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконных рубках и превышении служебных полномочий.
Также комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации выявила незаконное заключение органами власти дополнительных соглашений к договорам аренды лесных участков. В результате проведенных рубок на основании таких документов лесному фонду причинен ущерб на сумму более 52 млн рублей. Прокуратура инициировала возбуждение еще одного уголовного дела о превышении служебных полномочий», - отметил он в беседе с НСН.
Россиянка экстрадирована на родину из Германии по требованию Генпрокуратуры
По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Германии в Россию экстрадирована Наталия Мадорская. Она обвиняется в мошенничестве.
Александр Куренной: «По версии следствия, в 2011 году в г. Санкт-Петербурге Мадорская с сообщниками разработала план хищения денег у граждан. Она разместила в газетах рекламные объявления, обещавшие гражданам получение прибыли в виде ежемесячных процентных выплат по заключенным договорам при передаче сбережений в Кредитный потребительский кооператив «Союз финансовых инициатив». Таким образом, в период с 2012 по 2014 год Мадорская, заключая подобные договоры в офисе, получила от граждан более 37 млн рублей, которые не вернула. Поскольку Мадорская скрылась от органов предварительного следствия, она была объявлена в международный розыск. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила германской стороне запрос о ее выдаче, который был удовлетворен. В сопровождении спецконвоя Наталия Мадорская доставлена в Москву»,- пояснил он НСН.
Российскую авиакомпанию оштрафовали на 21 млн рублей
По постановлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации авиакомпания «АЙ ФЛАЙ» привлечена к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Александр Куренной: «Согласно материалам уголовного дела генеральный директор ООО «АЙ ФЛАЙ» Евгений Филатов передал заместителю начальника Управления регулирования перевозок Росавиации Юрию Малышеву деньги на общую сумму более 2 млн. руб. За это Малышев должен был организовать выдачу авиакомпании разрешений на разовые полеты самолетов, которые осуществляли международные чартерные сезонные рейсы.
Постановлением мирового судьи ООО «АЙ ФЛАЙ» назначен штраф в размере 21 млн 600 тыс. рублей. Юридическое лицо не согласилось с размером назначенного административного штрафа и подало жалобу, в связи с чем постановление судьи в законную силу не вступило.
Евгений Филатов же вступившим в законную силу приговором Черемушкинского районного суда города Москвы признан виновным в даче взятки должностному лицу. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 6 млн 480 тыс. рублей», - резюмировал Александр Куренной в эфире НСН.
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