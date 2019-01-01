В Москве будут судить мошенников, выдававших кредиты фирмам-однодневкам

Александр Куренной: «В ходе проверки выявлена незаконная схема, которая охватила областной лесхоз и коммерческие структуры. Их сотрудники фальсифицировали акты о необходимости санитарных рубок, чтобы обойти процедуры торгов и заняться вырубкой ценной древесины под видом неликвидной. Впоследствии заключались договоры о продаже леса по низкой стоимости, который без надлежащего разрешения заготавливался и вывозился коммерческими фирмами.

По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации и на основании постановления прокуратуры Иркутской области возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконных рубках и превышении служебных полномочий.

Также комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации выявила незаконное заключение органами власти дополнительных соглашений к договорам аренды лесных участков. В результате проведенных рубок на основании таких документов лесному фонду причинен ущерб на сумму более 52 млн рублей. Прокуратура инициировала возбуждение еще одного уголовного дела о превышении служебных полномочий», - отметил он в беседе с НСН.

