В Генпрокуратуре рассказали о фальшивой голодовке экс-главы Серпуховского района
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Генпрокуратура провела мероприятия, посвященные Дню Победы
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Александр Куренной: «С приветственной речью к ветеранам и участникам обратился Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. Он отметил, что на протяжении вот уже 74 лет люди свято хранят память о героическом прошлом участников войны. Залогом Победы над вероломным и безжалостным врагом стали мужество и стойкость советских солдат, самоотверженность тружеников тыла. Подвиг ветеранов в годы войны бесценен для нынешних и грядущих поколений», - отметил в беседе с НСН Александр Куренной.
Экс-главе Серпуховского района продлили арест
Басманный районный суд города Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну. Решения суда поддержал государственный обвинитель Генпрокуратуры России Степан Тюкавкин.
Александр Куренной: «В ходе судебного заседания прокурор заявил о давлении со стороны Шестуна на свидетелей. Он также «разоблачил» голодовку арестованного. Так, по его данным, была разработана «целая спецоперация по продуктовому снабжению Шестуна: его дочь и жена обеспечили поступление продуктовых передач в адрес двух его сокамерников. Один из них, Андрей Сергеев, за месяц получил от родных Шестуна три продуктовых передачи весом почти в 30 килограммов, в которых были такие продукты, как колбаса, фрукты, овощи и шоколад. Государственный обвинитель также отметил, что обвиняемый несколькими способами противодействует расследованию: ведет переписку с подконтрольными ему лицами путем «тайнописи», распространил информацию о якобы пережитой им клинической смерти и срывает следственные действия», - рассказал он НСН.
Генпрокуратура рассказала о борьбе с нарушениями в сфере бюджетного законодательства
Генеральная прокуратура Российской Федерации обобщила практику прокурорского надзора за исполнением бюджетного законодательства в 2018 году.
Александр Куренной: «Прокуроры выявили более 257 тыс. таких нарушений. Для их устранения внесено 70 тыс. представлений, опротестовано более 22 тыс. незаконных правовых актов, в суды направлено более 6 с половиной тыс. заявлений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 50 с половиной тыс. должностных лиц, к административной - почти 15 тыс. лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено почти 2000 уголовных дел. Наибольшее число уголовных дел возбуждено по инициативе прокуроров в Краснодарском крае, г. Москве, Рязанской области, республиках Крым, Башкортостан и других регионах», - уточнил он в эфире НСН.
В Генпрокуратуре рассказали о борьбе с нарушениями экологического законодательства
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка провел в Екатеринбурге совещание о состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Речь шла о Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах.
Александр Куренной: «Всего прокуроры в упомянутых округах в 2018 году и истекшем периоде 2019 года в этой сфере выявили более 37 тыс. нарушений законов. Принесено 2 тыс. протестов, внесено более 12 тыс. представлений, а в суды предъявлено 4 тыс. заявлений на сумму почти 3 миллиона рублей. По требованиям прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 10 тыс. лиц. По материалам прокуроров следственными органами возбуждено 47 уголовных дел», - заявил НСН Александр Куренной.
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