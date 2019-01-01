В Генпрокуратуре рассказали о фальшивой голодовке экс-главы Серпуховского района

Александр Куренной: «В ходе судебного заседания прокурор заявил о давлении со стороны Шестуна на свидетелей. Он также «разоблачил» голодовку арестованного. Так, по его данным, была разработана «целая спецоперация по продуктовому снабжению Шестуна: его дочь и жена обеспечили поступление продуктовых передач в адрес двух его сокамерников. Один из них, Андрей Сергеев, за месяц получил от родных Шестуна три продуктовых передачи весом почти в 30 килограммов, в которых были такие продукты, как колбаса, фрукты, овощи и шоколад. Государственный обвинитель также отметил, что обвиняемый несколькими способами противодействует расследованию: ведет переписку с подконтрольными ему лицами путем «тайнописи», распространил информацию о якобы пережитой им клинической смерти и срывает следственные действия», - рассказал он НСН.



