В Генпрокуратуре отчитались о работе в сфере защиты прав бизнеса
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Генпрокурор РФ выступил в Госдуме
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка выступил с докладом на «Правительственном часе» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Александр Куренной: «Генеральный прокурор Российской Федерации отметил, что наиболее острой проблемой для граждан остается несоблюдение их трудовых прав. Всего в сфере трудового законодательства защищены права 620 тыс.работников, по требованию прокуроров погашена задолженность по заработной плате в размере 26 млрд. руб. В связи с допущенными нарушениями почти 115 тыс. виновных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Также Юрий Чайка обратил внимание присутствующих на то, что произошедшая недавно авиакатастрофа самолёта авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево вновь обозначила серьёзные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генеральная прокуратура требует от профильных ведомств уже несколько лет. Помимо этого, Генеральный прокурор Российской Федерации обсудил с депутатами Государственной Думы вопросы защиты прав дольщиков и борьбы с коррупцией», - рассказал НСН Александр Куренной.
Юрий Чайка провел встречу со своей кубинской коллегой
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялась встреча Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с Генеральным прокурором Республики Куба Ямилой Пеньей Охедой. Генеральный прокурор Российской Федерации отметил высокий уровень сотрудничества, сложившийся между ведомствами.
Александр Куренной: «Генеральные прокуратуры России и Кубы эффективно взаимодействуют путем реализации программ межведомственного сотрудничества, три из которых успешно реализованы, а выполнение четвертой намечено на осень текущего года. В завершение Юрий Чайка подтвердил твердую нацеленность на всестороннее углубление и развитие российско-кубинских отношений в правовой сфере»,- отметил он в беседе с НСН.
Суд решит вопрос о конфискации имущества экс-главы администрации Владивостока
Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд иск об обращении в доход государства имущества к бывшему главе администрации г. Владивостока Игорю Пушкареву. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам.
Александр Куренной: «Пушкарев и подведомственное ему учреждение «Дороги Владивостока» вступили в картельный сговор с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»). В результате сговора было заключено около 90 контрактов, по которым получено более 3,2 млрд рублей. О возникшем конфликте интересов участники сговора не сообщили. Все полученные по контрактам средства подлежат взысканию в доход Российской Федерации. Ранее, в апреле 2019 года, Тверской районный суд г. Москвы признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», - подчеркнул он в беседе с НСН.
В России будут судить гражданку Белоруссии, подозреваемую в краже 25 млн рублей
По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Польши в Россию экстрадирована гражданка Беларуси Виктория Немчик. Она обвиняется в краже.
Александр Куренной: «По версии следствия, с 2011 по 2013 годы Немчик тайно похищала имущество своего знакомого. Также она подговорила сообщников к похищению сейфа потерпевшего, из которого ранее украла кольцо с бриллиантом стоимостью 400 тысяч долларов США. В результате ущерб составил 25 миллионов рублей. Поскольку Немчик скрылась от правоохранительных органов, она была объявлена в международный розыск. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы Польши запрос о выдаче, который был удовлетворен. В сопровождении спецконвоя Виктория Немчик доставлена в Москву»,- заявил он НСН.
В Генпрокуратуре отчитались о работе в сфере защиты прав бизнеса
Генеральная прокуратура Российской Федерации обобщила практику прокурорского надзора в сфере защиты прав предпринимателей за 4 месяца 2019 года. Прокурорами пресечено свыше 67 тыс. нарушений законов о защите прав хозяйствующих субъектов, в целях их устранения внесено более 16 тыс. представлений, принесено почти 12 тыс. протестов. В суд направлено 742 иска, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 10 тыс. виновных лиц, возбуждено 40 уголовных дел
Александр Куренной: «Результативности такой работы способствовало внедрение новых форм взаимодействия с предпринимателями, в том числе с использованием цифровых технологий. Для защиты законных прав и интересов представители бизнес-сообщества могут обратиться в органы прокуратуры, отправив сообщение на специально созданный электронный ящик (прямой канал связи с Генеральным прокурором Российской Федерации для предпринимателей), а также воспользоваться Всероссийским днем приема предпринимателей, который проходит ежемесячно каждый первый вторник во всех прокуратурах страны», - напомнил Александр Куренной в беседе с НСН.
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