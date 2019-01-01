В Генпрокуратуре отчитались о работе в сфере защиты прав бизнеса

Александр Куренной: «Генеральный прокурор Российской Федерации отметил, что наиболее острой проблемой для граждан остается несоблюдение их трудовых прав. Всего в сфере трудового законодательства защищены права 620 тыс.работников, по требованию прокуроров погашена задолженность по заработной плате в размере 26 млрд. руб. В связи с допущенными нарушениями почти 115 тыс. виновных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Также Юрий Чайка обратил внимание присутствующих на то, что произошедшая недавно авиакатастрофа самолёта авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево вновь обозначила серьёзные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генеральная прокуратура требует от профильных ведомств уже несколько лет. Помимо этого, Генеральный прокурор Российской Федерации обсудил с депутатами Государственной Думы вопросы защиты прав дольщиков и борьбы с коррупцией», - рассказал НСН Александр Куренной.

