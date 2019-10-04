В Дагестане будут судить банду, подозреваемую в хищении 170 млн. рублей из бюджета

Александр Куренной: «В рамках проведения Координационного совета первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман, который возглавил российскую делегацию, выступил с докладом о деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации по противодействию коррупции.

"По результатам прокурорских проверок за первое полугодие 2019 г. в России выявлено более 140 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения которых принесено 22 с половиной тысячи протестов и внесено около 41 тысячи представлений", - отметил первый заместитель Генерального прокурора России.

Основной темой заседания Генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничеств для обсуждения стали вопросы укрепления взаимодействия и сотрудничества ведомств в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Так, Александр Буксман рассказал, что правоохранительные органы нашей страны ежегодно выявляют свыше двухсот тысяч преступлений в этой сфере. Из нелегального оборота изымается более 20 тонн наркотиков и сильнодействующих веществ», - рассказал НСН Александр Куренной.

