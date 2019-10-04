В Дагестане будут судить банду, подозреваемую в хищении 170 млн. рублей из бюджета
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Представители Генпрокуратуры РФ приняли участие в двух крупных международных мероприятиях
В Бишкеке прошло 29-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств, а также 17-е заседание Генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Александр Куренной: «В рамках проведения Координационного совета первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман, который возглавил российскую делегацию, выступил с докладом о деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации по противодействию коррупции.
"По результатам прокурорских проверок за первое полугодие 2019 г. в России выявлено более 140 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения которых принесено 22 с половиной тысячи протестов и внесено около 41 тысячи представлений", - отметил первый заместитель Генерального прокурора России.
Основной темой заседания Генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничеств для обсуждения стали вопросы укрепления взаимодействия и сотрудничества ведомств в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Так, Александр Буксман рассказал, что правоохранительные органы нашей страны ежегодно выявляют свыше двухсот тысяч преступлений в этой сфере. Из нелегального оборота изымается более 20 тонн наркотиков и сильнодействующих веществ», - рассказал НСН Александр Куренной.
В Дагестане будут судить банду, подозреваемую в хищении 170 млн. рублей из бюджета
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении участников преступной организации, совершивших хищение бюджетных денежных средств.
Александр Куренной: «Преступное сообщество из 7 человек организовал бывший руководитель Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан. Соучастники предоставляли в Фонд подложные документы и сведения, на основании которых почти 200 фиктивных индивидуальных предпринимателей незаконно получили займы на сумму более 170 миллионов рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан», - пояснил он, общаясь с НСН.
В Химкинский суд передано дело о гибели трех человек по халатности работников ЖКХ
Заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан, в результате действий которых погибли люди.
Александр Куренной: «По версии следствия, два мастера трубо-печных работ в 2012 году проверили дымоходы, газоходы и вентиляционные каналы в одной из квартир в Московской области. При этом они оформили соответствующий акт, в который внесли недостоверные сведения о соответствии оказанных услуг требованиям безопасности. В 2015 году в этой же квартире произошла утечка газа, которая привела к смерти собственника жилья и его несовершеннолетнего сына, а также отравление его супруги. На следующий год история повторилась – один из мастеров провел аналогичные трубо-печные работы, и в результате утечки угарного газа погиб собственник квартиры и отравился газом сборщик мебели. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Химкинский городской суд Московской области», - заявил Александр Куренной в эфире НСН.
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