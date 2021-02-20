Юрий Быков: ориентируйтесь на Мягкова, как на профессионала жизни
Кинорежиссер специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Умер Андрей Мягков
Сегодня в МХТ имени Чехова простились с актером Андреем Мягковым. Артиста не стало на 83-м году жизни.
Юрий Быков: «Андрей Мягков являлся нетипичным для профессии артистом, который очень вменяемо относился к своему достаточно серьезному актерскому багажу и в кино, и в театре. Достоин огромного уважения, потому что человек не гипертрофировал свое присутствие в профессии, не умалял его. Он отдал огромное количество сил, энергии собственному ремеслу, и в нужный момент, как я считаю, перестал появляться на экране. 82 года – это немалый срок. Конечно, я могу сказать в хорошем смысле тривиальные вещи, что мы скорбим, что мы жалеем, что мы сочувствуем родственникам, близким людям этого человека. Но это все-таки действительно достойно прожитая жизнь, прожитая полноценно. И мне кажется, все мы можем ориентироваться на этого человека, прежде всего, как на профессионала жизни», – сказал в эфире НСН Юрий Быков.
Скорсезе заявил о гибели искусства в эпоху стриминговых сервисов
Мартин Скорсезе опубликовал эссе о гибели искусства в эпоху стриминговых сервисов. В своей статье американский режиссер раскритиковал современную киноиндустрию за бизнес-подход и пренебрежение к искусству. Об этом пишет Harper’s Magazine.
Юрий Быков: «Надо сказать честно: бизнес-подход к искусству был всегда, особенно, в американской практике, это не ново. Наверное, Мартин Скорсезе, будучи выдающимся художником-режиссером, несколько лукавит. Просто ему не нравится, что его картины теперь не транслируются на широком экране, и на это есть две причины. Во-первых, это в целом переход восприятия аудиовизуального контента в цифровой формат, и это естественный процесс, который начался не вчера. Другой момент, существует еще и пандемия, ковид. Сами по себе они, наверное, в какой-то момент закончатся, но люди приучаются находиться друг от друга на дистанции по объективным причинам. И это влияет на силу стриминговых сервисов, на восприятие контента в целом, и на аудиторию», – отметил он в интервью НСН.
Музыка Вивальди успокаивает в самоизоляции
Ученые провели эксперимент над рыбами, которые относятся к социальному виду, а изоляция, даже на короткий срок, вызывает у них ярко выраженное тревожное поведение. В итоге, стресс у рыбок из-за суточной изоляции удалось снять благодаря прослушиванию композиций Антонио Вивальди.
Юрий Быков: «В этом смысле рыбы мало чем отличаются от людей. Изоляция – вещь, как мне кажется, крайне болезненная. Даже Антонио Вивальди, плюс Рахманинов и Шостакович все равно не помогут избавиться от ощущения одиночества, поэтому я консерватор здесь. Нужно оставаться вблизи людей, и распространение человеческих тепла, энергии от одного человека к другому принципиально важные вещи для жизни, для выживания человечества в целом», – поделился своим мнением с НСН Юрий Быков.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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