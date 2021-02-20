Юрий Быков: ориентируйтесь на Мягкова, как на профессионала жизни

Юрий Быков: «Андрей Мягков являлся нетипичным для профессии артистом, который очень вменяемо относился к своему достаточно серьезному актерскому багажу и в кино, и в театре. Достоин огромного уважения, потому что человек не гипертрофировал свое присутствие в профессии, не умалял его. Он отдал огромное количество сил, энергии собственному ремеслу, и в нужный момент, как я считаю, перестал появляться на экране. 82 года – это немалый срок. Конечно, я могу сказать в хорошем смысле тривиальные вещи, что мы скорбим, что мы жалеем, что мы сочувствуем родственникам, близким людям этого человека. Но это все-таки действительно достойно прожитая жизнь, прожитая полноценно. И мне кажется, все мы можем ориентироваться на этого человека, прежде всего, как на профессионала жизни», – сказал в эфире НСН Юрий Быков.

