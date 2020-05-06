Учитель: Мой отец снял хронику блокадного Ленинграда
Алексей Учитель, Павел Астахов, Сергей Калашников поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Блокадные кадры отца Учителя показали на Нюрнбергском процессе
Алексей Учитель : «В рамках проекта «Память Победы» я хочу рассказать историю своих родителей. И моя мама, и мой папа все девятьсот дней блокады были в Ленинграде. И испытали все, что там происходило. Но мой отец кинооператор, режиссер, и очень многие кадры блокадного Ленинграда, которые мы смотрим, сняты им и его коллегами. И это была вообще единственная студия, которая работала тогда в Ленинграде, студия документальных фильмов. И в ужасных условиях, голодные, холодные, на последнем издыхании они сняли ту великую кинохронику, которая, кстати, была представлена на Нюрнбергском процессе. И до сих пор мы эти кадры смотрим, ужасаемся, радуемся, когда был прорыв. Мой отец принимал в этом активное участие. И, кстати, после войны основной темой его творчества, уже как режиссера, был Ленинград», – делится воспоминаниями Алексей Учитель в эфире НСН.
Адвокат вспомнил об угнанных в немецкий лагерь близких
Павел Астахов: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить вас с годовщиной Великой Победы! Помните о великом подвиге наших соотечественников, о том какой ценой завоевано счастье просто жить. Мой отец, Алексей, которому было 9 лет, родился в Смоленской области и в первые месяцы Великой Отечественной войны был угнан в Германию вместе со своей мамой, моей бабушкой. Почти три с половиной года они находились в немецком лагере трудовой силы. В таких лагерях в Германии находилось более пяти миллионов детей, и выжил только каждый десятый. Страшно представить, что было бы, если бы мы не победили. Низкий поклон всем воинам-освободителям. И вечная память отдавшим свою жизнь ради нашей!» – говорит в беседе с НСН Павел Астахов.
Сенатор Калашников рассказал об отце, который начал войну заключенным
Сергей Калашников: «В рамках проекта «Память Победы» я хочу рассказать о своем отце, который закончил войну капитаном с орденом Отечественной войны второй степени и еще рядом медалей. А начинал он войну заключенным на Кольском полуострове. В 1937 году моя семья была репрессирована. В том числе с последнего курса Саратовского танкового училища забрали и моего отца. Летом 1941 года, лагерь находился на Кольском полуострове недалеко от границы с Норвегией, прилетели немецкие самолеты, расстреляли вышки, сбросили в лагерь оружие, еду и листочки, что они их освободили. Заключенные не разбежались, они организовали самооборону. И так было до тех пор, пока не подошла советская армия. После этого они были влиты в ряды советской армии, отец дошел до Варшавы», – рассказал в эфире НСН Сергей Калашников.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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