Учитель: Мой отец снял хронику блокадного Ленинграда

Алексей Учитель : «В рамках проекта «Память Победы» я хочу рассказать историю своих родителей. И моя мама, и мой папа все девятьсот дней блокады были в Ленинграде. И испытали все, что там происходило. Но мой отец кинооператор, режиссер, и очень многие кадры блокадного Ленинграда, которые мы смотрим, сняты им и его коллегами. И это была вообще единственная студия, которая работала тогда в Ленинграде, студия документальных фильмов. И в ужасных условиях, голодные, холодные, на последнем издыхании они сняли ту великую кинохронику, которая, кстати, была представлена на Нюрнбергском процессе. И до сих пор мы эти кадры смотрим, ужасаемся, радуемся, когда был прорыв. Мой отец принимал в этом активное участие. И, кстати, после войны основной темой его творчества, уже как режиссера, был Ленинград», – делится воспоминаниями Алексей Учитель в эфире НСН.

