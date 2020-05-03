Турецкий: Я горжусь тем, что я сын фронтовика

Павел Гусев: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить вас с этой годовщиной. Это действительно великая дата. 75 лет назад наши деды, наши родственники, родные, близкие сумели отстоять свою родину. Очень многие погибли, кто-то попал в плен, кто-то исчез бесследно. Но сегодня очень многое делается, чтобы восстановить по маленьким частицам память о каждом. О каждом победителе, о каждом человеке, о тех днях, которые должны остаться в истории нашей страны. Моя мама 1922 года рождения на войну не попала, но она всю войну проработала на трудовом фронте, на оборонных предприятиях, она делала то, что нужно было и необходимо для нашей победы. Поэтому она была как участник Великой Отечественной войны, имела награды. К сожалению, ее уже нет, но память о ней всегда и в моем сердце, и в сердцах всех наших родственников», – рассказывает Павел Гусев в эфире НСН.

