Турецкий: Я горжусь тем, что я сын фронтовика
Михаил Турецкий, Павел Гусев, Сергей Калашников поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
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Михаил Турецкий : «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о своем отце – участнике прорыва Ленинградской блокады. Я горжусь тем, что я сын фронтовика. Мой отец, начиная с 28 моих лет, мне очень подробно рассказывал о войне. И я на самом деле все про это знаю и чувствую эту тему, как никакую другую. Отец закончил войну в Берлине. Я хочу поздравить всех ветеранов, всех детей Победы, все четыре поколения людей, которые сегодня с этим связаны, с годовщиной вас! С 75-летием полного освобождения от фашистского ига! Это большой праздник, год памяти и славы продолжается, 2020 год для нас особенно знаменателен», – говорит в интервью НСН Михаил Турецкий.
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Павел Гусев: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить вас с этой годовщиной. Это действительно великая дата. 75 лет назад наши деды, наши родственники, родные, близкие сумели отстоять свою родину. Очень многие погибли, кто-то попал в плен, кто-то исчез бесследно. Но сегодня очень многое делается, чтобы восстановить по маленьким частицам память о каждом. О каждом победителе, о каждом человеке, о тех днях, которые должны остаться в истории нашей страны. Моя мама 1922 года рождения на войну не попала, но она всю войну проработала на трудовом фронте, на оборонных предприятиях, она делала то, что нужно было и необходимо для нашей победы. Поэтому она была как участник Великой Отечественной войны, имела награды. К сожалению, ее уже нет, но память о ней всегда и в моем сердце, и в сердцах всех наших родственников», – рассказывает Павел Гусев в эфире НСН.
Сенатор Калашников рассказа об отце, который начинал войну заключенным, но потом получил ордена и медали
Сергей Калашников: «В рамках проекта «Память Победы» я хочу рассказать о своем отце, который закончил войну капитаном с орденом второй степени и еще рядом медалей. А начинал он войну заключенным на Кольском полуострове. В 1937 году моя семья была репрессирована. В том числе с последнего курса Саратовского танкового училища забрали и моего отца. Летом 1941 года, лагерь находился на Кольском полуострове недалеко от границы с Норвегией, прилетели немецкие самолеты, расстреляли вышки, сбросили в лагерь оружие, еду и листочки, что они их освободили. Заключенные не разбежались, они организовали самооборону. И так было до тех пор, пока не подошла советская армия. После этого они были влиты в ряды советской армии, отец дошел до Варшавы», – делится со слушателями НСН Сергей Калашников.
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