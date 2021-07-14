Трунов: Вакцинация - единственный способ сохранить человеческие жизни
Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Треть россиян проведет отпуск дома
Около 29% россиян хотят провести летний отпуск дома. Еще 14% респондентов поделились, что будут отдыхать на даче, а 12% обозначили желание поехать на море. Около 7% опрошенных предпочитают отдых за границей. Только 3% из всех участников опроса подумали, что этим летом лучше не ехать в отпуск из-за пандемии коронавируса.
Игорь Трунов: «Несколько фактов влияет на то, где проводить отпуск в этом году. Это, конечно, определенный кризис, который связан с коронавирусом. Он ударил по нескольким отраслям: туризм, пассажироперевозки. Много отраслей он затронул и многие не заработали то, что зарабатывали в прошлые года, это финансовые трудности. Также есть и трудности с перемещением, потому что идет политизированная война вакцин. Куда-то полететь отдохнуть достаточно сложно, процедура эта не достаточно четко регламентирована и она имеет своеобразные акценты», - пояснил адвокат.
В WhatsApp поменяли принцип работы звонков через приложение
Изменения затронули как видео-, так и аудиозвонки. Теперь в мессенджере – новый интерфейс. Он стал больше похож на приложение FaceTime, сообщает портал WABetaInfo. Второе изменение коснулось групповых чатов. Сейчас у пользователей есть возможность присоединиться к звонку, даже если он уже начался.
Игорь Трунов: «Конкуренция – ключевое слово. Сейчас весь мир ушел в онлайн. И Zoom, который немного выдвинулся вперед, конечно, беспокоит такие компании, как WhatsApp. И эти изменения являются попыткой догнать лидера, что для России хорошо. Zoom политизировался, наложил определенные ограничения на пользователей из России, а WhatsApp широко применяется, поэтому это положительное изменение для нас», - объяснил он.
В Москве пройдет онлайн-голосование об обязательной вакцинации
Общественная палата хочет помочь выявить мнение жителей столицы, выступив посредником между населением и властями. Электронное голосование состоится 29-30 июля, сообщил Алексей Венедиктов.
Игорь Трунов: «Одна из важных функций государства, не менее важная, чем защита от внешних врагов, борьба за защиту прав человека, - это защита гражданина от себя самого. Вакцинация очень важна, это, наверно, самый эффективный и возможно, единственный способ остановить пандемию коронавируса и сохранить человеческие жизни», - добавил адвокат.
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