Трунов: Вакцинация - единственный способ сохранить человеческие жизни

Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Треть россиян проведет отпуск дома

Около 29% россиян хотят провести летний отпуск дома. Еще 14% респондентов поделились, что будут отдыхать на даче, а 12% обозначили желание поехать на море. Около 7% опрошенных предпочитают отдых за границей. Только 3% из всех участников опроса подумали, что этим летом лучше не ехать в отпуск из-за пандемии коронавируса.

Игорь Трунов: «Несколько фактов влияет на то, где проводить отпуск в этом году. Это, конечно, определенный кризис, который связан с коронавирусом. Он ударил по нескольким отраслям: туризм, пассажироперевозки. Много отраслей он затронул и многие не заработали то, что зарабатывали в прошлые года, это финансовые трудности. Также есть и трудности с перемещением, потому что идет политизированная война вакцин. Куда-то полететь отдохнуть достаточно сложно, процедура эта не достаточно четко регламентирована и она имеет своеобразные акценты», - пояснил адвокат.

2

В WhatsApp поменяли принцип работы звонков через приложение

Изменения затронули как видео-, так и аудиозвонки. Теперь в мессенджере – новый интерфейс. Он стал больше похож на приложение FaceTime, сообщает портал WABetaInfo. Второе изменение коснулось групповых чатов. Сейчас у пользователей есть возможность присоединиться к звонку, даже если он уже начался.


Игорь Трунов: «Конкуренция – ключевое слово. Сейчас весь мир ушел в онлайн. И Zoom, который немного выдвинулся вперед, конечно, беспокоит такие компании, как WhatsApp. И эти изменения являются попыткой догнать лидера, что для России хорошо. Zoom политизировался, наложил определенные ограничения на пользователей из России, а WhatsApp широко применяется, поэтому это положительное изменение для нас», - объяснил он.

3

В Москве пройдет онлайн-голосование об обязательной вакцинации

Общественная палата хочет помочь выявить мнение жителей столицы, выступив посредником между населением и властями. Электронное голосование состоится 29-30 июля, сообщил Алексей Венедиктов.

Игорь Трунов: «Одна из важных функций государства, не менее важная, чем защита от внешних врагов, борьба за защиту прав человека, - это защита гражданина от себя самого. Вакцинация очень важна, это, наверно, самый эффективный и возможно, единственный способ остановить пандемию коронавируса и сохранить человеческие жизни», - добавил адвокат. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ОтпускWhatsappВакцинация
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