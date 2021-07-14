Трунов: Вакцинация - единственный способ сохранить человеческие жизни

Игорь Трунов: «Несколько фактов влияет на то, где проводить отпуск в этом году. Это, конечно, определенный кризис, который связан с коронавирусом. Он ударил по нескольким отраслям: туризм, пассажироперевозки. Много отраслей он затронул и многие не заработали то, что зарабатывали в прошлые года, это финансовые трудности. Также есть и трудности с перемещением, потому что идет политизированная война вакцин. Куда-то полететь отдохнуть достаточно сложно, процедура эта не достаточно четко регламентирована и она имеет своеобразные акценты», - пояснил адвокат.

