Трунов: Система возмещения вреда работает очень медленно

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Компания «АльфаСтрахование» требует взыскать с артиста более 700 тысяч рублей. До смертельной аварии Ефремов заключил с организацией договор об ОСАГО. После столкновения компания покрыла вред, причиненный погибшему водителю Сергею Захарову в размере 356 тысяч рублей, а также ущерб автомобиля, в который врезался актер, в размере 400 тысяч. После судебного разбирательства артиста признали виновным в смертельной аварии, поэтому «АльфаСтрахование» обратилось в суд с требованием возмещения средств со стороны Ефремова.

