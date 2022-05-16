Трунов: Система возмещения вреда работает очень медленно
Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Миронов призвал внести электросамокаты в ПДД
Новые виды транспорта, в том числе средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо фиксировать в ПДД, важно прописать ограничения скорости и возрастные ограничения, сообщил в своем Telegram-канале лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.
Игорь Трунов: «Правительство ещё в 2017 году внесло в ПДД понятие «электромобиль», «гибридный автомобиль», но проблемы правового регулирования электросамокатов, электрических скейтбордов и других средств передвижения остались неразрешенными. Термин «самокат» используется сейчас в пункте 1.2 ПДД. А на лиц, управляющих электросамокатом, должны распространяться нормы пункта 24 правил дорожного движения, это дополнительные требования к движению велосипедистов и водителям мопедов, что влечёт аналогичную административную ответственность, в том числе запрет управлять транспортным средством в состоянии опьянения», - пояснил адвокат.
Страховая компания подала в суд на отбывающего срок Ефремова
Компания «АльфаСтрахование» требует взыскать с артиста более 700 тысяч рублей. До смертельной аварии Ефремов заключил с организацией договор об ОСАГО. После столкновения компания покрыла вред, причиненный погибшему водителю Сергею Захарову в размере 356 тысяч рублей, а также ущерб автомобиля, в который врезался актер, в размере 400 тысяч. После судебного разбирательства артиста признали виновным в смертельной аварии, поэтому «АльфаСтрахование» обратилось в суд с требованием возмещения средств со стороны Ефремова.
Игорь Трунов: «Данный иск абсолютно очевиден, но бросается в глаза срок. Потерпевший лишь недавно получил возмещение вреда, и начался процесс регрессных требований. А ДТП произошло в июне 2020 года! Вот так медленно работает система возмещения вреда», - отметил собеседник.
Сборник комиксов по фильму «Брат» выпустят в августе
Российское издательство комиксов Bubble планирует выпустить сборник комиксов, приуроченный к 25-летию премьеры фильма «Брат», в августе.
Игорь Трунов: «За последние 10 лет растёт коммикс-индустрия. Фильм «Брат» - выдающееся произведение, приобретённое более чем 20 странами мира. Комикс по сюжету фильма с гарантированным успехом. В нем будет представлено много персонажей из фильма «Брат» и «Брат-2», которые получат продолжение и новую предысторию», - сказал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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