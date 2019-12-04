Трунов: Профилактика — тяжелое слово для правоохранительной системы

Игорь Трунов: «Бытовое насилие – это ненормально и для любой религии и для любого цивилизованного общества. Какие меры предлагает этот закон? Профилактические. Например, профилактическая беседа с участковым. Ведь сегодня правоохранительная система не реагирует до тех пор, пока не произойдет непоправимое и страшное. Еще одна мера – охранные ордера. Это работает во всем мире и мы тоже должны войти в число цивилизованных стран, приняв такую практику. Ну, а отдельные поправки, которые связаны с особенностями, свойственными нашему населению – это уже вопрос дискуссионный. Конечно, мы должны принять этот закон и работать, прежде всего с профилактикой. «Профилактика» - тяжелое слово для нашей правоохранительной системы, которая работает постфактум. Ее нужно переориентировать, и, я думаю, первый шаг в эту сторону все равно будет сделан», - подчеркнул он в беседе с НСН.

