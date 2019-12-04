Трунов: Профилактика — тяжелое слово для правоохранительной системы

4 декабря 201922:00

Адвокат Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ

Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ. Госдума разрабатывает законопроект, согласно которому агентства окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.

Игорь Трунов: «Мне кажется, что это абсолютно объективная вещь. Коллекторские агентства должны быть встроены в систему судебных приставов. Такая практика есть, например, в Казахстане. Там есть частные судебные приставы и это жестко регламентированная законом система. А у нас ока это самодеятельность, очень часто выходящая за рамки допустимого», - заявил Игорь Трунов НСН.

2

РПЦ призвала отказаться от закона о «домашнем насилии»

РПЦ призвала отказаться от закона о «домашнем насилии». В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.

Игорь Трунов: «Бытовое насилие – это ненормально и для любой религии и для любого цивилизованного общества. Какие меры предлагает этот закон? Профилактические. Например, профилактическая беседа с участковым. Ведь сегодня правоохранительная система не реагирует до тех пор, пока не произойдет непоправимое и страшное. Еще одна мера – охранные ордера. Это работает во всем мире и мы тоже должны войти в число цивилизованных стран, приняв такую практику. Ну, а отдельные поправки, которые связаны с особенностями, свойственными нашему населению – это уже вопрос дискуссионный. Конечно, мы должны принять этот закон и работать, прежде всего с профилактикой. «Профилактика» - тяжелое слово для нашей правоохранительной системы, которая работает постфактум. Ее нужно переориентировать, и, я думаю, первый шаг в эту сторону все равно будет сделан», - подчеркнул он в беседе с НСН.

3

Курсанты, отчисленные за наркотики, должны будут компенсировать стоимость обучения

Курсанты, отчисленные из военных вузов за отказ проходить тест на наркотики или за связанные с ними правонарушения, должны будут возместить государству расходы за обучение.

Игорь Трунов: «Абсолютно справедливая мера. Отказался проходить тест- значит за душой есть грешок. Курсант! То есть, это тот человек, который завтра получит доступ к оружию! Поэтому, конечно, он должен быть вменяем и ни в коем случае не может быть наркоманом. И еще, сегодня не Советский Союз и вопрос оплаты обучения – вопрос острый. А метод материального стимулирования и материального наказания более эффективен по сравнению, например, с головным наказанием. Поэтому, конечно, возмещение расходов, которые понесло государство, вложив деньги в молодежь, которая будет нас защищать – абсолютно справедливая мера», - отметил Игорь Трунов в эфире НСН

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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