Трунов: Профилактика — тяжелое слово для правоохранительной системы
Адвокат Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ
Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ. Госдума разрабатывает законопроект, согласно которому агентства окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.
Игорь Трунов: «Мне кажется, что это абсолютно объективная вещь. Коллекторские агентства должны быть встроены в систему судебных приставов. Такая практика есть, например, в Казахстане. Там есть частные судебные приставы и это жестко регламентированная законом система. А у нас ока это самодеятельность, очень часто выходящая за рамки допустимого», - заявил Игорь Трунов НСН.
РПЦ призвала отказаться от закона о «домашнем насилии»
РПЦ призвала отказаться от закона о «домашнем насилии». В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Игорь Трунов: «Бытовое насилие – это ненормально и для любой религии и для любого цивилизованного общества. Какие меры предлагает этот закон? Профилактические. Например, профилактическая беседа с участковым. Ведь сегодня правоохранительная система не реагирует до тех пор, пока не произойдет непоправимое и страшное. Еще одна мера – охранные ордера. Это работает во всем мире и мы тоже должны войти в число цивилизованных стран, приняв такую практику. Ну, а отдельные поправки, которые связаны с особенностями, свойственными нашему населению – это уже вопрос дискуссионный. Конечно, мы должны принять этот закон и работать, прежде всего с профилактикой. «Профилактика» - тяжелое слово для нашей правоохранительной системы, которая работает постфактум. Ее нужно переориентировать, и, я думаю, первый шаг в эту сторону все равно будет сделан», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Курсанты, отчисленные за наркотики, должны будут компенсировать стоимость обучения
Курсанты, отчисленные из военных вузов за отказ проходить тест на наркотики или за связанные с ними правонарушения, должны будут возместить государству расходы за обучение.
Игорь Трунов: «Абсолютно справедливая мера. Отказался проходить тест- значит за душой есть грешок. Курсант! То есть, это тот человек, который завтра получит доступ к оружию! Поэтому, конечно, он должен быть вменяем и ни в коем случае не может быть наркоманом. И еще, сегодня не Советский Союз и вопрос оплаты обучения – вопрос острый. А метод материального стимулирования и материального наказания более эффективен по сравнению, например, с головным наказанием. Поэтому, конечно, возмещение расходов, которые понесло государство, вложив деньги в молодежь, которая будет нас защищать – абсолютно справедливая мера», - отметил Игорь Трунов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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