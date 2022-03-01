Трунов: Число безработных в России растет, а работают нелегалы

Игорь Трунов: «Безработица в стране растет. 4,5 млн человек официально по данным Росстата, и около 4,9 млн скрытых безработных. И наши предприниматели в погоне за сверхприбылью и дешевой рабочей силой отдают приоритет иностранцам, в основном нелегальным. Официальная статистика сегодня говорит, что из Узбекистана приезжают или постоянно находятся здесь 3 млн 100 тысяч человек; из Таджикистана 1 млн 600 тысяч человек. При высокой безработице граждан страны, недопустимо такое количество гастарбайтеров», - резюмировал собеседник.

