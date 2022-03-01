Трунов: Число безработных в России растет, а работают нелегалы
Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Муж погибшей на съемках фильма с Болдуином возмутился словами актера
Супруг погибшей заявил, что не сопереживает артисту и винит его в случившемся. По мнению Хатчинса, Болдуин даже не пытается взять на себя ответственность за смерть коллеги.
Игорь Трунов: «Ответчик Болдуин и другие ответчики по этому делу из-за спешки соблюдения графика съемок не выполнили стандартные проверки безопасности и не соблюдали правила безопасности при использовании огнестрельного оружия, что имело фатальные последствия, гласит иск. С начала судебных процедур действует правило состязательности и истец должен обвинять ответчика, в данной ситуации, в виновности, в убийстве и в черствости», - сказал адвокат.
В Госдуме обсудят предложения о полном запрете суррогатного материнства
Патриаршая комиссия при РПЦ представит законодательные инициативы о полном запрете института суррогатного материнства в России на встрече с депутатами 24 марта
Игорь Трунов: «Вспомогательные репродуктивные технологии или, по-другому, суррогатное материнство, это форма лечения бесплодия. Как можно запретить лечить? И как далеко мы можем в этом зайти? Если вспомнить недавнюю жесткую полемику с тем же РПЦ по теме запрета трансплантологии или переливания крови, не понятны доводы против. В особенности в условиях глобальной проблемы бесплодия, которая затрагивает 15% супружеских пар в России», - отметил он.
Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы
Уровень безработицы в четвертом квартале прошлого года в России составил 4,3%, при этом самый низкий уровень зафиксирован в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах и Москве, в конце списка оказались Ингушетия и другие республики Северного Кавказа.
Игорь Трунов: «Безработица в стране растет. 4,5 млн человек официально по данным Росстата, и около 4,9 млн скрытых безработных. И наши предприниматели в погоне за сверхприбылью и дешевой рабочей силой отдают приоритет иностранцам, в основном нелегальным. Официальная статистика сегодня говорит, что из Узбекистана приезжают или постоянно находятся здесь 3 млн 100 тысяч человек; из Таджикистана 1 млн 600 тысяч человек. При высокой безработице граждан страны, недопустимо такое количество гастарбайтеров», - резюмировал собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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