Трунов: Локдауны и ограничения обошлись мировой экономике в 28 триллионов долларов
Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне потратили сотни миллионов рублей на зарубежные вакцинные туры
Эксперты туристической отрасли рассказали о потраченных отечественными туристами суммах денег на вакцинные поездки за рубеж — расходы с начала запуска таких туров в сентябре 2021 года составили сотни миллионов рублей. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.
Игорь Трунов: «В то же время университет Джона Хопкинса, старейший, авторитетный исследовательский институт мира, главный мозговой центр по COVID-19 опубликовал аналитический доклад. ВОЗ провозгласила пандемию 20 марта 2020 года и институт не нашел доказательств то, что принудительные блокировки оказали заметное влияние на показатели смертности от COVID-19. Локдауны и прочие ограничения снизили смертность всего на 0,2% и обошлись человечеству в 28 триллионов долларов убытков для мировой экономики», - рассказал адвокат.
Актер Алек Болдуин вернулся к съемкам после гибели оператора фильма «Ржавчина»
Актер принимает участие в съемках фильма «97 минут» в Великобритании. Отмечается, что Болдуин участвовал как минимум в двух сценах: внутри здания и на открытом воздухе. Он может сыграть сотрудника Агентства национальной безопасности. Актерский состав фильма пока неизвестен.
Игорь Трунов: «После случайного выстрела, в результате которого погибла кинооператор и был серьезно ранен режиссер, сегодня стало ясно, что инцидент не будет иметь уголовно-юридических последствий для кинозвезды. Но гражданские иски, которые принесут огромные издержки, есть», - отметил он.
Пригожин сравнил артистов с шахтерами и строителями
Шоумен заявил, что востребованные музыканты «пашут» не меньше людей, занятых на тяжелых работах. «Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах. Всю жизнь в самолете, в дороге. Как Бременские музыканты», — сказал Пригожин.
Игорь Трунов: «Общеизвестны проблемы российских музыкантов в получении авторских отчислений, на которые беззаботно живут западные звезды. Только за прошлый год музыканты потеряли половину авторских отчислений, сообщает директор Российского Авторского общества, но не тот, которого признали виновным в хищении более 700 миллионов рублей и приговорили к пяти годам лишения свободы, а его преемник. Этот показатель минимальный и стал самым низким за последние 10 лет, стриминговые компании обвиняют в невыплате авторских отчислений. Так что основной доход музыканта – гастрольные чёс. Но это все же не сравнить с шахтерским трудом», - резюмировал собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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