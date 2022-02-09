Трунов: Локдауны и ограничения обошлись мировой экономике в 28 триллионов долларов

Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россияне потратили сотни миллионов рублей на зарубежные вакцинные туры

Эксперты туристической отрасли рассказали о потраченных отечественными туристами суммах денег на вакцинные поездки за рубеж — расходы с начала запуска таких туров в сентябре 2021 года составили сотни миллионов рублей. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

Игорь Трунов: «В то же время университет Джона Хопкинса, старейший, авторитетный исследовательский институт мира, главный мозговой центр по COVID-19 опубликовал аналитический доклад. ВОЗ провозгласила пандемию 20 марта 2020 года и институт не нашел доказательств то, что принудительные блокировки оказали заметное влияние на показатели смертности от COVID-19. Локдауны и прочие ограничения снизили смертность всего на 0,2% и обошлись человечеству в 28 триллионов долларов убытков для мировой экономики», - рассказал адвокат.

2

Актер Алек Болдуин вернулся к съемкам после гибели оператора фильма «Ржавчина»

Актер принимает участие в съемках фильма «97 минут» в Великобритании. Отмечается, что Болдуин участвовал как минимум в двух сценах: внутри здания и на открытом воздухе. Он может сыграть сотрудника Агентства национальной безопасности. Актерский состав фильма пока неизвестен.

Игорь Трунов: «После случайного выстрела, в результате которого погибла кинооператор и был серьезно ранен режиссер, сегодня стало ясно, что инцидент не будет иметь уголовно-юридических последствий для кинозвезды. Но гражданские иски, которые принесут огромные издержки, есть», - отметил он.

3

Пригожин сравнил артистов с шахтерами и строителями

Шоумен заявил, что востребованные музыканты «пашут» не меньше людей, занятых на тяжелых работах. «Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах. Всю жизнь в самолете, в дороге. Как Бременские музыканты», — сказал Пригожин.

Игорь Трунов: «Общеизвестны проблемы российских музыкантов в получении авторских отчислений, на которые беззаботно живут западные звезды. Только за прошлый год музыканты потеряли половину авторских отчислений, сообщает директор Российского Авторского общества, но не тот, которого признали виновным в хищении более 700 миллионов рублей и приговорили к пяти годам лишения свободы, а его преемник. Этот показатель минимальный и стал самым низким за последние 10 лет, стриминговые компании обвиняют в невыплате авторских отчислений. Так что основной доход музыканта – гастрольные чёс. Но это все же не сравнить с шахтерским трудом», - резюмировал собеседник НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Авторские НовостиИосиф ПригожинКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры