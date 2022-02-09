Трунов: Локдауны и ограничения обошлись мировой экономике в 28 триллионов долларов

Игорь Трунов: «Общеизвестны проблемы российских музыкантов в получении авторских отчислений, на которые беззаботно живут западные звезды. Только за прошлый год музыканты потеряли половину авторских отчислений, сообщает директор Российского Авторского общества, но не тот, которого признали виновным в хищении более 700 миллионов рублей и приговорили к пяти годам лишения свободы, а его преемник. Этот показатель минимальный и стал самым низким за последние 10 лет, стриминговые компании обвиняют в невыплате авторских отчислений. Так что основной доход музыканта – гастрольные чёс. Но это все же не сравнить с шахтерским трудом», - резюмировал собеседник НСН.

