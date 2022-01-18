Трунов: Депутата могут лишить мандата за призыв запретить Шнурову называться петербуржцем

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.


1

В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов

Пожизненный срок введут за особо тяжкие преступления для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних всех возрастов, следует из перечня поддержанных комитетом Госдумы по госстроительству поправок.

Игорь Трунов: «Как правило, депутаты используют уголовное право и показные жесткие войны с преступностью, чтобы завуалировать свою несостоятельность в решении экономических и социальных проблем. Российская добровольная программа химической кастрации педофилов не продумана и не работает. Профилактика по противодействию педофилии, по искоренению отклонений не осуществляется», - сказал он. 


2

В Европе заговорили о наступлении твиндемии

В Европе выросли темпы роста заболеваемости гриппом, что может говорить о наступлении длительной твиндемии — одновременном высоком уровне числа пациентов с гриппом и COVID-19.

Игорь Трунов: «Во всем мире люди уже устали от этих бесконечных карантинов и ограничений, которые во многом политически мотивированы и интересны в основном странам Европы и Америки в целях сдерживания потоков мигрантов. Мне видится, более опасным является пагубное влияние на экономику от ограничений и серьезные ограничения прав и свобод человека под видом заботы о нем. Понимая это, первым испанский минздрав заявил о переводе пандемии в обычную эндемию, то есть не опасное сезонное заболевание и снятие всех ограничений», - подытожил собеседник НСН. 

3

Депутат предложил лишить Шнурова права называться петербуржцем

Депутат законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов прокомментировал новый клип Сергея Шнурова, заявив, что в качестве реакции на эту песню следует "подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем". Шнуров ранее выпустил новый клип, в котором вместе с солистками группы "Ленинград" спел на фоне мусорных контейнеров о плохой уборке города от снега и мусора

Игорь Трунов: «В песне содержится утверждение о совершении преступление городскими чиновниками: «ладно были б только воры, надо ж так загадить город», говорится в песне. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом это может являться основанием для возбуждения проверки. Что касается предложения лишать россиян гражданства или званий, связанных с местом рождения, это не достойные законодателя заявления. Они могут рассматриваться, как основания для лишения статуса депутата по причине некомпетентности», - пояснил адвокат. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Авторские НовостиПандемияСергей ШнуровГосдума
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