Трунов: Депутата могут лишить мандата за призыв запретить Шнурову называться петербуржцем

Игорь Трунов: «Во всем мире люди уже устали от этих бесконечных карантинов и ограничений, которые во многом политически мотивированы и интересны в основном странам Европы и Америки в целях сдерживания потоков мигрантов. Мне видится, более опасным является пагубное влияние на экономику от ограничений и серьезные ограничения прав и свобод человека под видом заботы о нем. Понимая это, первым испанский минздрав заявил о переводе пандемии в обычную эндемию, то есть не опасное сезонное заболевание и снятие всех ограничений», - подытожил собеседник НСН.

