Трунов: Депутата могут лишить мандата за призыв запретить Шнурову называться петербуржцем
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов
Пожизненный срок введут за особо тяжкие преступления для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних всех возрастов, следует из перечня поддержанных комитетом Госдумы по госстроительству поправок.
Игорь Трунов: «Как правило, депутаты используют уголовное право и показные жесткие войны с преступностью, чтобы завуалировать свою несостоятельность в решении экономических и социальных проблем. Российская добровольная программа химической кастрации педофилов не продумана и не работает. Профилактика по противодействию педофилии, по искоренению отклонений не осуществляется», - сказал он.
В Европе заговорили о наступлении твиндемии
В Европе выросли темпы роста заболеваемости гриппом, что может говорить о наступлении длительной твиндемии — одновременном высоком уровне числа пациентов с гриппом и COVID-19.
Игорь Трунов: «Во всем мире люди уже устали от этих бесконечных карантинов и ограничений, которые во многом политически мотивированы и интересны в основном странам Европы и Америки в целях сдерживания потоков мигрантов. Мне видится, более опасным является пагубное влияние на экономику от ограничений и серьезные ограничения прав и свобод человека под видом заботы о нем. Понимая это, первым испанский минздрав заявил о переводе пандемии в обычную эндемию, то есть не опасное сезонное заболевание и снятие всех ограничений», - подытожил собеседник НСН.
Депутат предложил лишить Шнурова права называться петербуржцем
Депутат законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов прокомментировал новый клип Сергея Шнурова, заявив, что в качестве реакции на эту песню следует "подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем". Шнуров ранее выпустил новый клип, в котором вместе с солистками группы "Ленинград" спел на фоне мусорных контейнеров о плохой уборке города от снега и мусора
Игорь Трунов: «В песне содержится утверждение о совершении преступление городскими чиновниками: «ладно были б только воры, надо ж так загадить город», говорится в песне. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом это может являться основанием для возбуждения проверки. Что касается предложения лишать россиян гражданства или званий, связанных с местом рождения, это не достойные законодателя заявления. Они могут рассматриваться, как основания для лишения статуса депутата по причине некомпетентности», - пояснил адвокат.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- NASA: Отсек «Звезды» на МКС могут изолировать навсегда из-за утечки воздуха
- Вашингтон подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
- Два взрыва произошло в столице Сомали
- США в ближайшее время направят Украине дополнительную военную помощь
- Индекс Мосбиржи опустился до 3300 пунктов впервые с января 2021 года
- «Прошу прощения у всей старны»: родители кавказца извинились за угрозы сына в автобусе
- Молния попала в самолет во время посадки в Сочи
- Лавров попросил Блинкена не тиражировать спекуляции о «российской агрессии»
- В подмосковной школе обрушился потолок
- В НИЦ им. Гамалеи заявили о модернизации «Спутника V» для защиты от трех штаммов COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru