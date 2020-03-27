ТОП-5 фильмов итальянского кино от Антона Долина
Кинокритик Антон Долин специально для НСН подготовил топ-5 фильмов итальянского классического кино в знак солидарности к Италии в пору коронавируса.
Похитители велосипедов
«Похитители велосипедов», драма, 1948 год. Режиссер – Витторио де Сика.
Антон Долин: «Наверняка, все слышали слово «неореализм». Это знаменитое направление итальянского кино, когда после окончания Второй мировой войны режиссеры и операторы вышли на улицы, часто снимали непрофессиональных актеров, рассказывали потрясающие пронзительные истории. «Похитители велосипедов» – может быть лучшая и самая знаменитая картина. Это история о папе и сыне, которые пытаются заработать, и у которых исчезает их велосипед. Это единственный инструмент, который дает шанс на какой-то скудный заработок. Душераздирающая картина с замечательным юмором, очень живая, до сих пор прекрасно смотрится», – рекомендует слушателям НСН Антон Долин.
Приключение
«Приключение», драма, романтический фильм, 1960 год. Режиссер – Микеланджело Антониони.
Антон Долин: «Самый таинственный, наверное, из детективов мирового кино, сделанный Микеланджело Антониони с его любимой актрисой, музой Моникой Витти. Несмотря на захватывающее название, это скорее метафизическая притча. Очень красивая и очень странная. Это история исчезновения женщины, которая во время пикника на одной острове просто пропала без вести. И ее поиски – сюжет этой картины. Не буду рассказывать, чем закончится, увидите сами», – говорит кинокритик НСН.
Сладкая жизнь
«Сладкая жизнь», комедийная драма, 1960 год. Режиссер – Федерико Феллини.
Антон Долин: «Самый успешный и самый знаменитый фильм. Получил «Золотую пальмовую ветвь». История репортера, светского журналиста Марчелло и о его разочаровании в жизни. Главную роль играет Марчелло Мастроянни. Дивная сказочная музыка Нино Рота. Это фильм, из которого произошло слово «папарацци». Это фамилия фотографа из этого фильма», – отмечает он для НСН.
Леопард
«Леопард», драма, эпический фильм, 1963 год. Режиссер – Лукино Висконти.
Антон Долин: «Иногда его переводят как «Гепард». Картина тоже побеждавшая в Каннах. Наверное, это самых масштабный фильм Лукино Висконти. Невероятно красивая историческая фреска об уходящей натуре с величественным Бертом Ланкастером в главной роли. Присутствуют и Ален Делон, и Клаудия Кардинале. И чудесная музыка того же самого Нино Рота», – советует он в эфире НСН.
Хороший, плохой, злой
«Хороший, плохой, злой», спагетти-вестерн, 1966 год. Режиссер – Серджо Леоне.
Антон Долин: «Этот фильм многие по ошибки считают американским, но это шедевр итальянца Серджо Леоне. Картина с великой музыкой Эннио Морриконе, которую знают все, даже те, кто никогда не видел этого фильма. Кстати, один из любимых фильмов Квентина Тарантино», – рассказывает Антон Долин в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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