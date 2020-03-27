ТОП-5 фильмов итальянского кино от Антона Долина

Антон Долин: «Наверняка, все слышали слово «неореализм». Это знаменитое направление итальянского кино, когда после окончания Второй мировой войны режиссеры и операторы вышли на улицы, часто снимали непрофессиональных актеров, рассказывали потрясающие пронзительные истории. «Похитители велосипедов» – может быть лучшая и самая знаменитая картина. Это история о папе и сыне, которые пытаются заработать, и у которых исчезает их велосипед. Это единственный инструмент, который дает шанс на какой-то скудный заработок. Душераздирающая картина с замечательным юмором, очень живая, до сих пор прекрасно смотрится», – рекомендует слушателям НСН Антон Долин.

