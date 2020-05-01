Толстой пожелал россиянам никогда не узнать, что такое война
Петр Толстой, Денис Драгунский, Сергей Малоземов поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Зампред Госдумы пожелал россиянам никогда не узнать, что такое война
Петр Толстой: «Надо сказать, что в эти дни главной темой является, конечно же, 75-летие со Дня Победы. Вторая мировая война, действительно, останется величайшей трагедией человечества. Впервые люди столкнулись с идеологией беспрецедентной жестокости, когда миллионы детей, мужчин, женщин, старики были убиты. И сегодняшняя попытка переписать историю, все эти заигрывания с неонацистами, согласие на проведение марша СС, уничтожение могил и памятников героев-освободителей в отдельно взятых псевдоевропейских странах, несут в себе огромную угрозу для будущих поколений. В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить всех с этой важнейшей для всего мира годовщиной, с победой в Великой Отечественной войне. Желаю вам счастья, любви, мирного неба над головой. Пусть больше ни одному поколению людей на планете не доведется пережить подобное. И мы, ныне живущие, постараемся приложить для этого все усилия», – отмечает в интервью НСН Петр Толстой.
Писатель рассказал о своем дяде, вернувшемся с войны
Денис Драгунский: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о своем дяде Евгении Васильевиче Семичастнове. Вообще, вся моя семья была на войне: и мама, и папа. Но о дяде я хочу рассказать отдельно. Это был человек героический. Он воевал в дисциплинарном батальоне. Он лежал под танком раненый несколько дней. Он был человеком отваги и неудержимости. Надо сказать, что, когда дядя Женя пришел с войны, он о Сталине и его маршалах говорил не иначе, как матом. После этого, он был Героем труда, он был монтажником на Байконуре, делал стапеля на ракеты, на которых летал Гагарин и остальные космонавты. Замечательный был человек, вечная ему память. Вечная память всем, кто отвоевал нашу родину от нацистов», – рассказывает в эфире НСН Денис Драгунский.
Телеведущий Малоземов рассказал о своем дедушке-танкисте
Сергей Малоземов: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы вспомнить своего деда – Евгения Ивановича Малоземова, который мальчишкой в уральском городе Златоуст работал день и ночь на заводе. Подорвал там свое здоровье и умер в итоге довольно молодым. Брат моего деда Николай был на фронте в уральском добровольческом танковом корпусе, горел в танке, спасся, потом служил шофером, получил несколько наград за героизм. Деду Колю до сих пор хорошо помнят в Златоусте, он был почетным жителем города. Память о предках и том, что они перенесли, я стараюсь хранить и передавать своим детям, чтобы война в их глазах не имела романтического, привлекательного ореола, а воспринималась как трагедия и испытание. С наступающим юбилеем великой Победы!», – поздравляет слушателей НСН Сергей Малоземов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
114 тыс.+7 933 / сут.
Умерли
1 169+96 / сут.
Выздоровели
13 220+1 601 / сут.
- ВОЗ сохранила глобальный режим ЧС из-за COVID-19
- Маски в общественных местах Подмоскьвья станут обязательными с 12 мая
- В Нью-Йорке умерли еще 202 человека с коронавирусом
- Фельдшер скорой помощи рассказал о сложностях работы в условиях коронавируса
- Сенатор пригрозил Чехии бойкотом из-за памятной доски власовцам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru