Толстой пожелал россиянам никогда не узнать, что такое война

Денис Драгунский: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о своем дяде Евгении Васильевиче Семичастнове. Вообще, вся моя семья была на войне: и мама, и папа. Но о дяде я хочу рассказать отдельно. Это был человек героический. Он воевал в дисциплинарном батальоне. Он лежал под танком раненый несколько дней. Он был человеком отваги и неудержимости. Надо сказать, что, когда дядя Женя пришел с войны, он о Сталине и его маршалах говорил не иначе, как матом. После этого, он был Героем труда, он был монтажником на Байконуре, делал стапеля на ракеты, на которых летал Гагарин и остальные космонавты. Замечательный был человек, вечная ему память. Вечная память всем, кто отвоевал нашу родину от нацистов», – рассказывает в эфире НСН Денис Драгунский.

