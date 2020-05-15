Толстой об отношениях с НАТО, идеях Жириновского и ограничениях в Москве
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России началось послабление ограничений из-за коронавируса
На этой неделе стартовал первый этап постепенного снятия ограничительных мер из-за COVID-19. В частности, с 12 мая к работе смогли вернуться представители строительной и промышленной сферах.
Петр Толстой: «Но хочу вам напомнить, что окончательное решение о снятии мер остается на усмотрении глав регионов. И, к сожалению, самого большого по населению города в нашей стране – Москвы – это смягчение пока коснуться не может. Она все-таки остается лидером по количеству ежедневно выявляемых заболевших людей. И, пользуясь случаем, хочу обратиться к своим избирателям, к тем, кто живет в Люблино, Марьино, Кузьминках, Капотни, Выхино. Дорогие друзья, я знаю, что очень тяжело, хочется уже выйти из дома, еще и погода налаживается, хочется уже вернуться к нормальной жизни. Но все-таки жизнь и здоровье дороже, оставайтесь пока по возможности дома», – посоветовал Пётр Толстой в эфире НСН.
В НАТО пригласили Россию поучаствовать в модернизации Венского документа
НАТО призывает Россию принять участие в работе по модернизации Венского документа, определяющего меры укрепления доверия, безопасности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе стран ОБСЕ.
Петр Толстой: «Этот договор между Россией и НАТО о взаимодействии и сотрудничестве, который был подписан в 1991 году. За эти годы все изменилось, изменилась и наша страна, изменился мир, поэтому вести диалог в том тоне, который был принят в 1991 году, сегодня с Россией уже не получится. Не знаю, станут ли иными интонации в этом разговоре, или мы опять получим риторику начала девяностых. Но я одно могу сказать, пока мы не будем уверены в том, что представители альянса и Соединенных Штатов, в частности, действительно готовы сесть за стол переговоров на равных, ни о какой модернизации ранее принятых документов речи быть не может», – заверил он слушателей НСН.
Жириновский предложил сэкономить на депутатах в условиях кризиса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить количество депутатов в России. По его мнению, такая мера позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в парламентах.
Петр Толстой: «Если рассматривать это предложение серьезно, оно противоречит Конституции РФ. У нас есть законодательно, по которому депутаты не просто хмурые мужчины в костюмах, а они представляют интересы своих избирателей со всей страны. Конечно, все мы подвергаемся некоторому риску при работе в тесном и душном зале, но прекращать работу нельзя, потому что страна нуждается в новых законодательных решениях, которые помогут пройти сквозь испытания под названием пандемия коронавируса», – сказал Пётр Толстой в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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