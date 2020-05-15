Толстой об отношениях с НАТО, идеях Жириновского и ограничениях в Москве

Петр Толстой: «Этот договор между Россией и НАТО о взаимодействии и сотрудничестве, который был подписан в 1991 году. За эти годы все изменилось, изменилась и наша страна, изменился мир, поэтому вести диалог в том тоне, который был принят в 1991 году, сегодня с Россией уже не получится. Не знаю, станут ли иными интонации в этом разговоре, или мы опять получим риторику начала девяностых. Но я одно могу сказать, пока мы не будем уверены в том, что представители альянса и Соединенных Штатов, в частности, действительно готовы сесть за стол переговоров на равных, ни о какой модернизации ранее принятых документов речи быть не может», – заверил он слушателей НСН.

