Толстой о новых законах, Крыме и Лимонове

Петр Толстой: «Этим правом правительство сможет пользоваться, в случае, если в течение тридцати дней происходит какой-то рост цен на лекарства и медицинские изделия более чем на тридцать процентов. То есть, речь идет о случаях, когда люди пользуются ситуацией, чтобы заработать. После такой заморозки, аптеки уже не смогут продавать лекарства по цене, выше той, которую установит государство. Запрет будет устанавливаться на девяносто дней. Кроме того, на этой неделе в третьем окончательном чтении был принят законопроект, усиливающий ответственность за продажу в сети фальсифицированных или некачественных лекарств. Это важно, особенно сейчас, когда все борются с пандемией», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Петр Толстой.

