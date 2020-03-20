Толстой о новых законах, Крыме и Лимонове
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства при эпидемиях
В этот четверг Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который наделяет правительство правом ограничивать максимальные цены на жизненно и нежизненно важные лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий. Допустим, как в ситуации с коронавирусом в настоящее время.
Петр Толстой: «Этим правом правительство сможет пользоваться, в случае, если в течение тридцати дней происходит какой-то рост цен на лекарства и медицинские изделия более чем на тридцать процентов. То есть, речь идет о случаях, когда люди пользуются ситуацией, чтобы заработать. После такой заморозки, аптеки уже не смогут продавать лекарства по цене, выше той, которую установит государство. Запрет будет устанавливаться на девяносто дней. Кроме того, на этой неделе в третьем окончательном чтении был принят законопроект, усиливающий ответственность за продажу в сети фальсифицированных или некачественных лекарств. Это важно, особенно сейчас, когда все борются с пандемией», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Петр Толстой.
Экс-депутат Рады: Украина погибнет от «вируса ненависти»
Украина погибнет от «вируса ненависти». С таким заявлением выступила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. Она пояснила, что если людям не удастся понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему несёт за собой смерть, то страна просто погибнет как государство.
Петр Толстой: «На мой взгляд, Украина погибла еще шесть лет назад, когда жгла людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, когда бомбила авиацией жителей Луганска, обстреливала из артиллерии Донецк и когда решила стать европейским центром национализма и неофашизма. Уже поздно говорить про христианские ценности и любовь к ближнему», – делится вице-спикер со слушателями НСН.
В Крыму отметил шестую годовщину воссоединения с Россией
В Крыму отметили шесть лет со дня возвращения региона в состав России. Владимир Путин назвал смешными и нелепыми попытки поставить под сомнение выбор жителей Крыма о присоединении к России. Это событие глава государства назвал долгожданным и справедливым для всей страны.
Петр Толстой: «Крым – это часть России. И речь идет не о последних шести годах, а, по сути, о столетиях нашей всеобщей истории. Перечеркнуть ее никому мы не дадим. А нашим западным коллегам хотелось бы пожелать на досуге заняться изучением истории. Например, выяснить, что французы и англичане никогда не воевали с Украиной, воюя в Севастополе. Они воевали с Россией», – отмечает он в беседе с НСН.
Из жизни ушел писатель Эдуард Лимонов
В Москве простились с Эдуардом Лимоновым. Политик и писатель умер в больнице в Москве на 78-м году жизни. Причина – онкология.
Петр Толстой: «Он был очень искренним, страстным человеком, эпатажным писателем, ярким лидером. И он ненавидел ложь и продажность нашей элиты, которая хохотала над его самодельными акциями. Он пытался защитить русских в период полного равнодушия к их судьбам со стороны государства. Он отчаянно, бесстрашно и настырно пытался бороться со всеми общепринятыми нормами и в литературе и в государственном устройстве. Хочется верить, что не напрасно», – вспоминает Петр Толстой в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.