Ткаченко предложил не наказывать студентов за майнинг в общежитиях

Владимир Ткаченко: «Ну вот это и зря, что не готовы. По первому пункту вопросов нет, естественно самые привлекательные женихи живут там, где больше всего денег, а это Москва и Петербург, тут ничего удивительного. Но большая часть женщин не готовы к переезду, ну как так, вы не готовы? Магомет не идет к горе, значит гора, как существо женского рода, идет к Магомету и завоевывает его сердце», - порекомендовал музыкант.

