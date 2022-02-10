Ткаченко предложил не наказывать студентов за майнинг в общежитиях
Музыкант, участник группы «Ундервуд» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Студентов предупредили об ответственности за майнинг в общежитиях
Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны, в более мягком случае вуз может истребовать с них деньги за электроэнергию
Владимир Ткаченко: «Тут надо понимать, сколько денег получают студенты. Какая у них стипендия? Насколько я знаю, стипендия студентов – это три-четыре раза сходить в Макдоналдс. Студенты, особенно некоторых ВУЗов, хорошо разбираются, как майнить криптовалюты, и если у них есть желание заработать, то как говорили у нас в реанимации, «их желание заработать не наказуемо»», - сказал артист.
Россиянки рассказали, где живут самые перспективные женихи
Россиянки считают самыми привлекательными женихами жителей столицы, на втором месте по этому показателю расположился Санкт-Петербург, при этом на переезд ради поиска партнера большая часть женщин не готова
Владимир Ткаченко: «Ну вот это и зря, что не готовы. По первому пункту вопросов нет, естественно самые привлекательные женихи живут там, где больше всего денег, а это Москва и Петербург, тут ничего удивительного. Но большая часть женщин не готовы к переезду, ну как так, вы не готовы? Магомет не идет к горе, значит гора, как существо женского рода, идет к Магомету и завоевывает его сердце», - порекомендовал музыкант.
Моника Беллуччи приедет в Россию со спектаклем о певице Марии Каллас
Итальянская актриса Моники Беллуччи представит в Москве и Санкт-Петербурге моноспектакль "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" в авторской постановке Тома Вольфа, сообщает пресс-служба прокатчика.
Владимир Ткаченко: «Вот видите, девушки, даже Моника Беллуччи приезжает в Москву. Конечно, она едет не в поисках жениха, а с благородными гуманитарными целями: показать моноспектакль о великой оперной певице. Но, тем не менее, вот женщина, которая является символом красоты для 99% мужчин во всем мире, приезжает в Россию, практически гора приехала к Магомету», - пошутил собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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