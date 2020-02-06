Ткаченко: Осадков нет, но вы держитесь
Музыкант, участник группы «Ундербуд» Владимир Ткаченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Наши футболисты на ЧМ-2022 смогут выступать только под нейтральным флагом
Всемирное антидопинговое агентство подтвердило, что на футбольный чемпионат мира 2022 года входит в число тех соревнований, на которых Россия сможет выступать только под нейтральным флагом.
Владимир Ткаченко: «Россия однозначно не выигрывает от этого, но хорошо, хотя бы под нейтральным флагом будем выступать. Дай бог российскому спорту, в котором действительно трудятся и отдают себя полностью талантливые люди, высококлассные специалисты. Скорее бы им выйти из этого кризиса, потому что жизнь спортсмена весьма коротка», – напоминает Владимир Ткаченко в эфир НСН.
Названы регионы, в которых больше не хватает врачей
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей. Меньше всего медиков оказалось в Камчатском крае, Смоленской и Псковской областях.
Владимир Ткаченко: «К сожалению, это так. Из-за смещения социальных позиций ко всем медработникам у большей части населения изменилось отношение. Если раньше врач был весьма уважаемым человеком, к мнению которого, безусловно, прислушивались, то сейчас врачи в современной России стали чем-то вроде обслуживающего персонала», – комментирует музыкант для НСН.
Рестораторы заведут «черные списки» посетителей
Рестораторы Москвы и Петербурга планируют составить «черные списки» для нежелательных гостей из-за большого количества неоплаченных счетов.
Владимир Ткаченко: «Я вообще удивляюсь, как можно уйти из ресторана и не оплатить счет. Для меня это какая-то дикость. Я бы составлял другие "черные списки" – людей, которые не оставили чаевых. Я бы внес в Госдуму на рассмотрение законопроект о том, сколько надо отдавать чаевых, кому и в каких ресторанах, особенно, сколько депутаты должна оставлять официантам», – предлагает он в беседе с НСН.
Синоптики: Февраль напомнит октябрь
В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло, об этом рассказали в Гидрометцентре. Климатическая норма будет превышена на 10 градусов, а погода в феврале будет больше схожа с октябрьской.
Владимир Ткаченко: «Зима в этом году побила все рекорды. У меня, кстати, есть по этому поводу стихотворение, которое я написал совершенно недавно. С удовольствием прочту его слушателям НСН:
Зимою этой, милый друг,
Я научился без запинок
Считать по пальцам Ваших рук
Число растаявших снежинок.
Нет снега и в помине тут.
И, как просители в приёмной,
Все жаждут встречи с ним и ждут
Небесной манны неподъёмной.
Никто не стыл, не замерзал,
И человек (возможно, витязь)
Вдруг появился и сказал:
«Осадков нет, но вы держитесь», – зачитывает в эксклюзивном интервью НСН Владимир Ткаченко.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.