Ткаченко: Осадков нет, но вы держитесь

Владимир Ткаченко: «Зима в этом году побила все рекорды. У меня, кстати, есть по этому поводу стихотворение, которое я написал совершенно недавно. С удовольствием прочту его слушателям НСН:

Зимою этой, милый друг,

Я научился без запинок

Считать по пальцам Ваших рук

Число растаявших снежинок.

Нет снега и в помине тут.

И, как просители в приёмной,

Все жаждут встречи с ним и ждут

Небесной манны неподъёмной.

Никто не стыл, не замерзал,

И человек (возможно, витязь)

Вдруг появился и сказал:

«Осадков нет, но вы держитесь», – зачитывает в эксклюзивном интервью НСН Владимир Ткаченко.

