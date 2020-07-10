Тишковец раскрыл политический умысел в заговоре глобального потепления

Евгений Тишковец: «На территории нашей страны пока, слава богу, ничего не гибнет. Я думаю, что урожай, если будет не рекордным, то вполне себе хорошим. В течение последней недели на большей части средней полосы России наблюдались достаточно высокие температуры. Но так как период этот уже закончился, он длился недолго, ущербы в этом смысле незначительные. Тем более, сейчас уже наступила прохлада, холодный фронт принес дожди, в дальнейшем похолодание будет только усиливаться, что стабилизирует атмосферу и приведет ее в рамки климатической нормы», – сказал он в эфире НСН.

