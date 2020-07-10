Тишковец раскрыл политический умысел в заговоре глобального потепления
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец специально для НСН подготовил топ главных новостей о погоде.
Богатых обвинили в последствиях изменения климата
Западные учёные периодически проводят мониторинг о влиянии человека, компании, страны на окружающую среду. В рамках последнего исследования они пришли к выводу, что 10% самых богатых людей в мире несут ответственность за 25-43% воздействия на окружающую среду.
Евгений Тишковец: «Теории глобального потепления, синдром "Греты Тунберг" овладел умами многих людей на западе. Но причина этих домыслов состоит лишь в том, чтобы на новом технологическом уровне "унасекомить" страны, богатством которых является ресурсная база. С помощью всевозможных углеродных налогов просто задушить эти отрасли, и заставить весь основной мир играть по новым правилам, которые опять же придумывают на западе. И продавать другим странам оборудование, которое якобы будет уменьшать выбросы углерода в атмосферу, и, таким образом, якобы бороться с глобальным потеплением. Так что это политический вопрос. Нужно понимать, что основным климатообразующим фактором является солнце», – пояснил для слушателей НСН Евгений Тишковец.
Метеорологи Европы фиксируют сильнейшую засуху
Пока весь мир борется с коронавирусом, Европа столкнулась с дополнительной угрозой. Из-за сильнейшей засухи гибнет урожай.
Евгений Тишковец: «На территории нашей страны пока, слава богу, ничего не гибнет. Я думаю, что урожай, если будет не рекордным, то вполне себе хорошим. В течение последней недели на большей части средней полосы России наблюдались достаточно высокие температуры. Но так как период этот уже закончился, он длился недолго, ущербы в этом смысле незначительные. Тем более, сейчас уже наступила прохлада, холодный фронт принес дожди, в дальнейшем похолодание будет только усиливаться, что стабилизирует атмосферу и приведет ее в рамки климатической нормы», – сказал он в эфире НСН.
Прогноз погоды на выходные
В предстоящие выходные на европейской части России температура воздуха ожидается теплее обычной на 3-5 градусов.
Евгений Тишковец: «Здесь я соглашусь. После небольшого похолодания в последние два дня действительно будет преобладать солнечная сухая погода. Ночью будет 13-18 градусов, днем – 23-28 градусов. Соответственно, это на несколько градусов теплее, чем положено в июле. Эта волна тоже будет непродолжительной. На следующей неделе мы окажемся во власти черноморского циклона, который принесет новую порцию дождей и похолодание», – дал прогноз Евгений Тишковец в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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