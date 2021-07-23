Tequilajazzz: Успешная интеграция Стинга в деревню
Лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Более 500 тысяч китайцев призвали ВОЗ проверить лабораторию в США.
Более полумиллиона китайцев подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения с требованием проверить биологическую лабораторию на базе Форт-Детрик в США, чтобы «предотвратить будущие эпидемии».
Евгений Фёдоров: «Мне нравится эта новость, она в родном для нас стиле: «сам дурак». Все только и говорили в последние полтора года про лабораторию в Ухани, и предполагаемую, утечку вируса оттуда. Но вот китайцы собрались дружно и обвинили во всем американцев. Надо сказать, что у меня есть много знакомых, солидарных с этой точкой зрения, и они вовсе не китайцы. И вообще интересно, как будут развиваться события, действительно пусть проверят. Это хоть и страшный, но увлекательный сериал», - сказал музыкант.
Для россиян могут ужесточить правила посещения кинотеатров
Неопрятным и курящим россиянам могут запретить приходить в кинотеатры. Эти изменения в правила оказания услуг по показу кинофильмов рассмотрела специальная подкомиссия правительства России, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Евгений Фёдоров: «Мне интересно, какой регламент может быть установлен? Кто и как будет определять опрятность посетителей кинотеатров? Это будет специальная должность или эту функцию доверят бесчисленным охранникам, которые очевидно, повсеместно изнывают от скуки. Какие критерии опрятности, как определить, что тебя не развернут с твоим билетом? А курение? Надо будет дышать на специального человека или аффилированные с кем надо технологические компании сделают специальные аппараты или даже робота, в которого нужно будет дышать на предмет выявления табачного зловонья? В общем, не понятно. Подождем», - предположил музыкант.
Стинг открыл пиццерию
Стинг открыл пиццерию на первом этаже своего замка в Тоскане и всех приглашает. Пицца готовится на дровах, на горячем камне, с классическими начинками. В меню есть и глютен-фри пиццы. Заправляет всем Паоло, личный повар Стинга.
Евгений Фёдоров: «Вообще очень приятно наблюдать, как Стинг интегрируется в жизнь обычной тосканской деревни. YouTube давным-давно уже полниться многочисленными видео с деревенских праздников и обычных посиделок, где Стинг поет свои знаменитые хиты под гитару на деревенской площади посреди едящий и пьющих односельчан, которые, очевидно, к этому привыкли», - резюмировал лидер коллектива в разговоре с Радиоточкой НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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