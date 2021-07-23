Tequilajazzz: Успешная интеграция Стинга в деревню

Евгений Фёдоров: «Мне нравится эта новость, она в родном для нас стиле: «сам дурак». Все только и говорили в последние полтора года про лабораторию в Ухани, и предполагаемую, утечку вируса оттуда. Но вот китайцы собрались дружно и обвинили во всем американцев. Надо сказать, что у меня есть много знакомых, солидарных с этой точкой зрения, и они вовсе не китайцы. И вообще интересно, как будут развиваться события, действительно пусть проверят. Это хоть и страшный, но увлекательный сериал», - сказал музыкант.

