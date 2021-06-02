Теперь и Зоя. Панки рассказали, как будут назвать детей поклонники рока

Дмитрий Соколов: «И на мой взгляд, привлечение фрилансеров и хипстеров, которые смогут выступать в качестве прокурора, адвоката, или даже судьи, попивая смузи под пальмой. А также планируется привлечение к уголовной ответственности по Skype тех, кто давно покинул страну. Кстати, новая система была опробована в январе этого года, в данном процессе подсудимый находился не только за пределами страны, но и был в коме», - съязвил собеседник НСН.

