Теперь и Зоя. Панки рассказали, как будут назвать детей поклонники рока
Лидер и вокалист группы «Йорш» Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Антропологи назвали главные фейки о COVID-19.
В начале пандемии активно распространялись псевдомедицинские советы. Больше всего россиян интересовали народные способы лечения – водочные ингаляции и употребление имбиря.
Дмитрий Соколов: «Также хит-парад народных средств возглавили поговорки: у кошечки боли, у собачки боли; икота, икота, перейди на Федота; прикладывание подорожника, упование на святой дух и могучий русский авось. Также весьма эффективным методом оказалась оплата штрафа в 5 тыс. рублей на общественном транспорте, которая гарантировано дает тебе иммунитет от коронавируса на сутки и добавленная в чек на кассе супермаркета медицинская маска», - прокомментировал артист.
В Минэнерго не ждут роста тарифов из-за внедрения «умных» счетчиков.
«У компаний появится экономия, которая будет направляться на установку «умных» счётчиков. Концепция плавного перехода на интеллектуальный учёт позволит распределить нагрузку на тариф оптимальным образом. То есть никакого сверхнормативного роста тарифов быть не должно», — отметил глава ведомства Николай Шульгинов.
Дмитрий Соколов: «”Умные счетчики” будут не только фиксировать время, когда никого нет дома, чтобы зажечь свет и включить электроприборы, но так же со временем научатся хамить на русском, английском и языках ближайшего зарубежья. Дизайн таких счетчиков предполагает грязно-синее мешковатое решение, а также будет добавлен слон, генерирующий аромат перегара и крепких сигарет для того, чтобы переход от человека к бездушной машине прошел менее заметно для потребителя», - пошутил музыкант.
Госдума вводит возможность удаленного участия в судебном процессе
Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ. Истцы, ответчики и все, кто причастен к процессу, смогут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности.
Дмитрий Соколов: «И на мой взгляд, привлечение фрилансеров и хипстеров, которые смогут выступать в качестве прокурора, адвоката, или даже судьи, попивая смузи под пальмой. А также планируется привлечение к уголовной ответственности по Skype тех, кто давно покинул страну. Кстати, новая система была опробована в январе этого года, в данном процессе подсудимый находился не только за пределами страны, но и был в коме», - съязвил собеседник НСН.
Сергей Шнуров представил свою новую группу с названием «Зоя»
Об участниках группы пока ничего неизвестно. По информации ряда СМИ, презентация нового проекта состоится 2 июня, на Петербургском экономическом форуме.
Дмитрий Соколов: «Теперь у любителей русского рока, планировавших завести семью, будет еще больший выбор, как назвать дочь. Список таких полюбившихся имен как Алиса, Агата, Ария и Земфира теперь пополнится лаконичным Зоя», - предположил лидер группы «Йорш».
Фестиваль Coachella в США пройдет в апреле 2022 года
Массовое мероприятие было уже дважды отменено в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Дмитрий Соколов: «В России же эта новость осталась незамеченной на фоне подтвердившего свое участие в фестивале «Нашествие» известного панк-коллектива из города Подольск группы «Йорш». В этом году фестиваль пройдет практически на малой родине «йоршей» в городе Серпухов. Ждем вас с 30 июля по 1 августа», - пригласил артист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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