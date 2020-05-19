Светлана Захарова выступила за бесплатную вакцинацию от COVID-19

Светлана Захарова : «Поздравляю, к нам скоро придет лето. Но как-то это не ощущается в Москве и Московской области. Здесь по-прежнему идет дождь, воздух холодный, мне кажется, температура ниже климатической нормы», – подытожила Светлана Захарова в разговоре с НСН .

Светлана Захарова : «Какое красивое и романтическое название «Ночь в музее», согласитесь. И как же это здорово и прекрасно, что не прерывается традиция. Несмотря на онлайн-режим, руководители музеев провели эту замечательную акцию. Многие смогли увидеть и посетить свои любимые выставочные залы», – отметила она в интервью НСН .

Примерно 850 тысяч человек приняли участие в онлайн-акции «Ночь в музее», которая прошла в минувшие выходные. Тем временем, каждый пятый россиянин с доступом в интернет в период самоизоляции посещал виртуальные музеи. Об этом сообщают социологи.

По результатам опроса выяснилось, что желание граждан выйти на работу сильнее страха заразиться коронавирусом. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные исследования Социологического антикризисного центра.

Светлана Захарова : «Интересно, касается ли это россиян, или это только рассчитано на Европу, на европейских отдыхающих. Честно говоря, уже очень бы хотелось сменить обстановку и отправиться куда-нибудь в теплые края», – сказала она в беседе с НСН .

Испания рассчитывает на возобновление туризма уже в конце июня текущего года. К этому времени также планируют отменить 14-дневный карантин для въезжающих.

Светлана Захарова : «Мое мнение, что еще очень важно, чтобы такая вакцинация проходила бесплатно в любых медицинских учреждениях», – поделилась прима-балерина своим мнением со слушателями НСН .

Свыше половины россиян хотят сделать прививку от коронавируса, если ученые разработают вакцину. Важно, чтобы такая вакцинация проходила добровольно, считают россияне. Об этом пишем ВЦИОМ.

Светлана Захарова : «Вот интересно, неужели раньше детские лагеря работали без медработников? Неужели были такие места, где отдыхают дети, и не предусмотрена медицинская помощь?» – задалась вопросом Светлана Захарова в эфире НСН .

Минздрав выступил против открытия детских лагерей без постоянного нахождения медработников в местах отдыха. Назван и предположительный срок начала работы детских лагерей в этом году – первое июля.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.