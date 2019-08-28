Сванидзе: Трамп хочет вернуть Россию в G7 назло Обаме и из симпатии к Путину
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Администрация США займется возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Николай Сванидзе: «Ну, займется – и слава богу. На самом деле, идея заняться нашим возвращением принадлежит Трампу. Он – парень циничный. Я думаю, что ему, в общем, пофигу, вернется Россия, или нет, но, судя по всему, он, во-первых, симпатизирует лично Путину, а во-вторых никак не симпатизирует своему предшественнику Бараку Обаме. Поскольку он считает, что это Барак Обама выгнал Путина из G8, он считает, что святая задача его, Дональда Трампа, вернуть туда Путина. Просто назло Обаме. И, повторяю, из личных симпатий к Путину. Но мы более-менее знаем, что думают об этом остальные члены G7, так что у Трампа будут большие проблемы с возвращением Путина. Кроме того, сам Путин еще не решил: возвращаться ему, или нет. Там история сложная, возможно это ему будет не так уж выгодно. Возвращение потребует от российского президента некоторых сдерживающих моментов в поведении, а он этого, возможно, и не захочет», - заявил Николай Сванидзе НСН.
Суд отказался рассматривать иск о лишении родительских прав пары, которая пришла на митинг с ребенком
Перовский суд Москвы отказался рассматривать иск прокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с ребенком.
Николай Сванидзе: «Слава богу, что Перовский суд Москвы вспомнил о профессиональных чести и достоинстве и отказался рассматривать иск о лишении родительских прав пары, которая пришла на митинг и передала на несколько минут ребенка своему знакомому или родственникам. За это их хотят лишить родительских прав! У нас домашних насильников родительских прав не лишают, а тут хотят лишить, причем, явно по политическим мотивам. Это был бы скандал, скандал на весь мир! Ужасно было бы! Слава богу, что пока эта проблема решена позитивно», - отметил он в беседе с НСН.
Минпросвещения выпустило новый кодекс этики для учителей
Минпросвещения выпустило новый кодекс этики для учителей. В документе впервые описаны правила поведения педагогов в интернете. Им рекомендуют не размещать информацию, «причиняющую вред здоровью или развитию детей».
Николай Сванидзе: «Дорогие друзья! Правило хорошее: нельзя причинять вред здоровью или развитию детей в интернете и не в интернете – тем более. Но что значит эта формулировка? Я боюсь, что, как и всякая общая формула, она позволяет уцепиться за что угодно и поймать за воротник любого, кто просто не нравится начальству, и обвинить любого в причинении вреда если не здоровью, то развитию детей», - обратил он внимание НСН.
Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года
Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года. Эксперты связывают это с тем, что официально регистрировать отношения люди стали в более зрелом возрасте, а многие вообще предпочитают жить без печати в паспорте.
Николай Сванидзе: «Те, кто помнит советские времена, как ваш покорный слуга, могут засвидетельствовать: если не было штампа в паспорте даже в гостинице в один номер не селили. Сейчас таких проблем нет: делай, что хочешь. Поэтому многие люди предпочитают сохранять юридическую свободу и жить с любимым человеком без печати в паспорте. И это нормально. На мой взгляд, эта тенденция соответствует современным трендам», - рассказал НСН Николай Сванидзе.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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