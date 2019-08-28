Сванидзе: Трамп хочет вернуть Россию в G7 назло Обаме и из симпатии к Путину

Николай Сванидзе: «Ну, займется – и слава богу. На самом деле, идея заняться нашим возвращением принадлежит Трампу. Он – парень циничный. Я думаю, что ему, в общем, пофигу, вернется Россия, или нет, но, судя по всему, он, во-первых, симпатизирует лично Путину, а во-вторых никак не симпатизирует своему предшественнику Бараку Обаме. Поскольку он считает, что это Барак Обама выгнал Путина из G8, он считает, что святая задача его, Дональда Трампа, вернуть туда Путина. Просто назло Обаме. И, повторяю, из личных симпатий к Путину. Но мы более-менее знаем, что думают об этом остальные члены G7, так что у Трампа будут большие проблемы с возвращением Путина. Кроме того, сам Путин еще не решил: возвращаться ему, или нет. Там история сложная, возможно это ему будет не так уж выгодно. Возвращение потребует от российского президента некоторых сдерживающих моментов в поведении, а он этого, возможно, и не захочет», - заявил Николай Сванидзе НСН.

