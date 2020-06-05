Сванидзе: С такой рекламой поправок к Конституции антиреклама не нужна

Николай Сванидзе: «Смешно, конечно, насчет привычки. Все равно, что ходить с гирей, и это войдет в привычку. В маске трудно дышать, если она хорошая, а если плохая, то вообще невозможно. Конечно, как только их можно будет снять, все сдерут их с огромным удовольствием, но пока это необходимость, значит будем ходить, но только не на улице. На улице, на мой взгляд, нужно дышать воздухом. Если ты не намерен бросаться с поцелуями к первому встречному, то зачем тебе маска нужна?» — порассуждал журналист в разговоре с НСН.

