Сванидзе: С такой рекламой поправок к Конституции антиреклама не нужна
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Россиян пугают геями, призывая голосовать за поправки в Конституцию
Широкий резонанс вызвал агитационный ролик, в котором россиян пугают геями и призывают голосовать за поправки в Конституцию. Ролик в YouTube был заблокирован, а исполнивший одну из главных ролей актер заявил, что будет голосовать против поправок.
Николай Сванидзе: «Знаете, это действительно отвратительно. Ничего, кроме гомофобных чувств и самого отвращения к поправкам, этот ролик вызвать не может. С такой рекламой антиреклама не нужна. Отвратно, бесталанно. Ужасный ролик», — поделился своим мнением Николай Сванидзе в интервью НСН.
В России стартовали испытания вакцины против COVID-19
В России начались клинические испытания вакцины против коронавируса. Планируется, что завершатся они к концу июля.
Николай Сванидзе: «Слава богу! И Россия – не единственная страна, мягко говоря, которая разрабатывает вакцину. Идут испытания в десятках стран. Главное, чтобы хоть какая-то появилась, потому что как только появится вакцина, неважно, где она появится, можно будет ею пользоваться и в других странах», — отметил он в эфире НСН.
Гейтс ответил на теории о «чипировании» человечества под видом вакцинации
Билл Гейтс прокомментировал теории о «чипировании» человечества под видом вакцинации. Американский предприниматель заявил, что все эти разговоры слишком глупы, чтобы их опровергать. Миллиардер подчеркнул, что никогда не имел отношения к каким-либо микрочипам.
Николай Сванидзе: «Биллу Гейтсу верю. Это смеху подобная абсолютная теория заговора. Мы просто привыкли к тому, что нас обманывают, и мы готовы поверить в любую фигню. Нужно верить только собственному здравому смыслу. Странно, но образованные люди это делают [верят в чипирование]. Стыдно, просто стыдно», — признался он слушателям НСН.
Эксперты: Ношение масок войдет в привычку
Эксперты уверены, что после окончания эпидемии ношение маски войдет в привычку. Тем временем, мэр столицы Сергей Собянин дал прогноз, что москвичи в лучшем случае будут носить маски до осени, в худшем – до февраля следующего года.
Николай Сванидзе: «Смешно, конечно, насчет привычки. Все равно, что ходить с гирей, и это войдет в привычку. В маске трудно дышать, если она хорошая, а если плохая, то вообще невозможно. Конечно, как только их можно будет снять, все сдерут их с огромным удовольствием, но пока это необходимость, значит будем ходить, но только не на улице. На улице, на мой взгляд, нужно дышать воздухом. Если ты не намерен бросаться с поцелуями к первому встречному, то зачем тебе маска нужна?» — порассуждал журналист в разговоре с НСН.
В Норильске произошел крупный разлив топлива
В Генпрокуратуре России полагают, что резервуар с нефтепродуктами разгерметизировался из-за просадки грунта и бетонной площадки под ним.
Николай Сванидзе: «Здесь есть два интересных момента. Во-первых, президент об этом узнал из сетей на третий день. То есть мы можем себе представить, какова информированность, к сожалению, нашего первого лица. То есть негативную информацию от него скрывают, начальству пытаются не доносить плохую информацию, боятся гнева. И второе, я боюсь, что это может привести к смене собственника. Всегда в таких случаях кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. У нас власть корыстна, к сожалению», — прокомментировал в беседе с НСН Николай Сванидзе.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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