Сванидзе - о возвращении смертной казни: Под нож пойдут 80% невиновных

Николай Сванидзе: «Ну это – правильная позиция потому, что возвращение смертной казни – это смертный ужас для всей страны. В ХХ веке уже столько кровушки пустило само государство, которое выступало в качестве маньяка, что брызги летели во все стороны. И теперь снова смертная казнь? Нигде, ни в одной стране мира за всю историю человечества не было доказано, что смертная казнь влияет на сокращение преступлений. Не влияет! Кроме того, в нашем суде сейчас ситуация такова, что под нож пойдут невинные и их потом уже будет не вернуть. Причем, это только так кажется, что смертная казнь у нас будет только для серийных педофилов! Нет! Начнется с них, а потом скажут: а как же шпионы и диверсанты? А как же те, кто занимается наркотраффиком? Все пойдут туда и 80% будет невиновных! Страшное дело! Положительного эффекта никакого не будет, но будет больше злобы, жестокости и агрессии. Ну и, кончено, под эту сурдинку выйдем из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Надеюсь, что такое решение не будет принято», - резюмировал Николай Сванидзе, общаясь с НСН.

