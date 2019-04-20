Сванидзе: Мир становится гуманней. И это - благо

Николай Сванидзе: «Да, сейчас Серебренникову изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Это всех радует, и московскую интеллигенцию, и питерскую, и не только интеллигенцию. Когда смягчают меру пресечения, это всегда благо. Другой вопрос, что не нужно питать иллюзий. Это не признак потепления атмосферы в стране, не признак того, что сейчас все льды растают, расколются и поплывут в нужном направлении. Этого всего не будет, дорогие друзья. Но, тем не менее, это точечное решение по Серебренникову свидетельствует о том, что у тех, кто эти решения принимает, возобладал здравый смысл. Они решили уйти от избыточной жестокости и не создавать себе оппозицию на пустом месте», - подчеркнул журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН.

