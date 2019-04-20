Сванидзе: Мир становится гуманней. И это - благо
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Серебренников вышел на поклон вместе с артистами после спектакля «Мертвые души»
Режиссер Кирилл Серебренников приехал в «Гоголь-центр» и вышел на поклон вместе с артистами после спектакля «Мертвые души». Художественный руководитель театра больше года находился под домашним арестом.
Николай Сванидзе: «Да, сейчас Серебренникову изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Это всех радует, и московскую интеллигенцию, и питерскую, и не только интеллигенцию. Когда смягчают меру пресечения, это всегда благо. Другой вопрос, что не нужно питать иллюзий. Это не признак потепления атмосферы в стране, не признак того, что сейчас все льды растают, расколются и поплывут в нужном направлении. Этого всего не будет, дорогие друзья. Но, тем не менее, это точечное решение по Серебренникову свидетельствует о том, что у тех, кто эти решения принимает, возобладал здравый смысл. Они решили уйти от избыточной жестокости и не создавать себе оппозицию на пустом месте», - подчеркнул журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН.
Москва не собирается отправлять наблюдателей на второй тур президентских выборов на Украине
Статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва не собирается отправлять наблюдателей на второй тур президентских выборов на Украине.
Николай Сванидзе: «Ну, дорогие друзья, позиция российских властей в отношении выборов на Украине такая: кого бы не выбрал украинский народ (кроме Порошенко) – будем разговаривать. Сейчас, как известно, лидирует не Порошенко, а совсем другой человек, и, в конечном счете, нас это радует. Он – артист-комик, поэтому всегда можно сказать «в этой клоунской стране на клоунских выборах клоуна выбрали в президенты». А если будут хорошие отношения – ну и слава богу. Поэтому выбор президентом Зеленского российские власти и Кремль устроит»,- отметил он в беседе с НСН.
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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