Сурганова: Всем рекомендую новый альбом Tequilajazzz «Камни»

Светлана Сурганова: «Я давно очарована творчеством группы и самим Евгением Федоровым. Мы относительно недавно с ним виделись, это было связано с выходом рок-оперы про «Мельмота-скитальца», где он, как и я, участвовал. Потрясающий собеседник, очень глубокий, содержательный человек. И мне будет очень интересно послушать его работу, тем более, такую долгожданную. Я поздравляю Tequilajazzz и Евгения Федорова с выходом альбома. И всем рекомендую послушать», - сказала артистка.





