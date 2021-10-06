Сурганова: Всем рекомендую новый альбом Tequilajazzz «Камни»
Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Tequilajazzz представила альбом «Камни» после 12 лет тишины
Легенды отечественной музыки группа Tequilajazzz выпустила новый электрический альбом «Камни». Это первый спустя 12 лет большой релиз коллектива. По словам лидера Tequilajazzz Евгения Федорова, в альбоме «заложены наши мысли о том, что делать и куда бежать», так как мир, по мнению музыкантов, сходит с ума.
Светлана Сурганова: «Я давно очарована творчеством группы и самим Евгением Федоровым. Мы относительно недавно с ним виделись, это было связано с выходом рок-оперы про «Мельмота-скитальца», где он, как и я, участвовал. Потрясающий собеседник, очень глубокий, содержательный человек. И мне будет очень интересно послушать его работу, тем более, такую долгожданную. Я поздравляю Tequilajazzz и Евгения Федорова с выходом альбома. И всем рекомендую послушать», - сказала артистка.
Неизданный альбом Дэвида Боуи увидит свет в 2022 году
Спустя 20 лет альбом Дэвида Боуи «Toy» увидит свет. При жизни музыканта пластинка официально не издавалась. Релиз «Toy» будет приурочен к 75-летию артиста и выйдет 8 января 2022 года. Издание войдет в бокс-сет из трех компакт-дисков, и станет частью большого бокс-сета «David Bowie 5: Brilliant Adventure».
Светлана Сурганова: «Дэвид Боуи всегда был, выгодно отличающимся, заметным музыкантом, а его работы постоянно вызывали жаркие споры и огромный интерес. И даже после его ухода, мне приятно, что интерес к нему не утихает. Буду с большим удовольствием слушать эту пластинку», - отметила лидер коллектива.
Назван предел продолжительности жизни человека
Шведские и швейцарские ученые оценили предел продолжительности жизни человека. По их мнению, сейчас критический возраст для человека – 110 лет, в этом возрасте риск смерти стремительно увеличивается. Результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Авторы проанализировали данные о 1100 долгожителях из 13 стран.
Светлана Сурганова: «Отличная, кстати, перспектива! Если мне вот-вот будет 53 года, а ученые называют цифру в 110 лет, то есть я, в принципе, вот только закончила с ранним пубертатном, созрела, и у меня сейчас самый рассвет! Правы были те люди, которые говорили, что после 45 лет жизнь только начинается», - пошутила собеседница НСН.
Группа «Сурганова и Оркестр» показала свое «Завтра».
Группа «Сурганова и Оркестр» представила свой новый альбом «Завтра». Это вторая часть двойного альбома.
Светлана Сурганова: «Первая часть под названием «Всё будет» вышла в июне и вот уже в октябре вышла вторая часть «Завтра». «Все будет завтра», так полностью называется наша работа. Все будет завтра, и какое для нас для всех будет завтра, зависит от каждого. Кому понравилась пластинка, вы сможете услышать ее живьем на наших больших концертах в Москве и Петербурге. Смотрите анонсы концертов на нашем официальном сайте», - пригласила артистка.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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