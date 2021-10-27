Сукачев и Скляр о вакцине, фильме «Дюна» и лучшем исполнителе в России

Александр Ф. Скляр: «Ну что я могу на эту тему сказать? Власти поняли, что отпустив людей на локдаун, народ бросится массово бухать. Поэтому они пытаются это хоть как-то предотвратить. Хорошо ли это, плохо, я не знаю. Я думаю, что если человек хочет напиться, он все равно найдет, где ему купить. Но это будет сделать немного сложнее. А вам я советую, уважаемые друзья, если у вас есть такая возможность, побольше времени проводите на свежем воздухе», - посоветовал музыкант.

