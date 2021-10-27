Сукачев и Скляр о вакцине, фильме «Дюна» и лучшем исполнителе в России
Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.
Алкомаркеты Москвы закроются во время локдауна
Префектуры и районные управы Москвы потребовали закрытия на период нерабочих дней небольших магазинов, ассортимент которых более чем на 70% состоит из алкогольной продукции
Александр Ф. Скляр: «Ну что я могу на эту тему сказать? Власти поняли, что отпустив людей на локдаун, народ бросится массово бухать. Поэтому они пытаются это хоть как-то предотвратить. Хорошо ли это, плохо, я не знаю. Я думаю, что если человек хочет напиться, он все равно найдет, где ему купить. Но это будет сделать немного сложнее. А вам я советую, уважаемые друзья, если у вас есть такая возможность, побольше времени проводите на свежем воздухе», - посоветовал музыкант.
Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех вариантов коронавируса
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективно защищает от всех известных мутаций инфекции, в том числе новой разновидности штамма «дельта». Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Александр Ф. Скляр: «Я очень надеюсь, что Александр прав! И что это действительно защита. Я недавно сделал прививку, узнав об этом локдауне. Я пришел сдаваться, поднял обе руки. Сказал: «Ребята, я болел в августе». А мне ответили, что все равно хорошо бы сделать прививку. Я сделал себе укол «Спутником Light». Очень надеюсь, что он меня убережет. И вам всем желаю здоровья и берегите себя, конечно, уважаемые друзья !» - пожелал артист.
Анонсирована вторая часть «Дюны»
Legendary Pictures анонсировала создание второй части фантастического фильма «Дюна». Соответствующую запись кинокомпания сделала в своем Twitter. «Это только начало… Спасибо тем, кто уже посмотрел "Дюну", и тем, кто собирается посмотреть в предстоящие дни и недели. Мы рады продолжить путь!», — говорится в сообщении. К нему также прикреплено изображение с надписью «Дюна. Часть вторая».
Гарик Сукачев : «Я огромный поклонник этой картины, и старого фильма, и нового, который я посмотрел с огромным удовольствием. Потому что это один из самых выдающихся фантастических фильмов. Так что если вы любите хорошее фантастическое кино, встретимся в кинотеатре», - пригласил артист.
Россияне назвали лучших исполнителей 2021 года
Лучшим певцом России в 2021 год среди всех опрошенных признан Олег Газманов. Его имя назвали 19 процентов респондентов. На втором месте оказался Баста, на третьем – Григорий Лепс.
Гарик Сукачев : «Сказать мне нечего, кроме одного: Воистину удивительны дела твои, Господи!» - сказал музыкант.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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