Ступников: Вернутся диски и кассеты

Денис Ступников: «Дело в том, что и Дмитрий Ревякин, и «Калинов мост» непрерывно выпускали релизы то сольно, то вместе, иногда по нескольку раз в год. И где-то с 2020 года наступило некоторое затишье. И поклонники очень стенали по этому поводу и намекали на нежизнеспособность состава. Я очень надеюсь на то, что Дмитрий Ревякин и сотоварищи в пух и прах развеют эти домыслы», - резюмировал он.

