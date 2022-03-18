Ступников: Вернутся диски и кассеты
Журналист, музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.
Группа «Ногу свело» даст единственный весенний концерт в Москве в «Главклубе» 13 мая 2022 года
Название специальной программы «Шах и маты», которую сыграет команда.
Денис Ступников: «”Ногу Свело»!” всегда отличалась неповторимым сочетанием интеллекта и здорового куража, поэтому и программы "Шах и маты". С одной стороны, отсылает к игре в шахматы, а с другой, к здоровой провокационности. В последнее время "Ногу Свело!" очень редко выступает в Москве. Поэтому этот день, надеюсь, станет поводом и выпустить пар, и задуматься над насущным», - сказал критик.
Музыкальные сервисы России не могут добавить новые западные релизы
Российские музыкальные сервисы столкнулись с проблемой добавления в свои библиотеки последних релизов западных исполнителей. На ограничение доступа к новинкам ряда зарубежных проектов пожаловались в пресс-службах Яндекс.Музыки и "ВКонтакте". Яндекс.Музыка заявила, что «доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России»
Денис Ступников: «Конечно, ничего хорошего нет, когда накладываются ограничения, тем более, искусственным образом. Но любые катаклизмы и изменения должны способствовать оздоровлению музыкальной атмосферы в России, с одной стороны, а с другой – не пора ли задуматься об альтернативных носителях и отчасти вернуться в прошлое. Не виду ничего плохого в виниловых, дисковых и кассетных релизах, к которым мы вернемся, и может быть, будем слушать музыку более вдумчиво», - отметил журналист Радиоточке НСН.
Группа «Калинов мост» объявила на краудфандинговой платформе Planeta.ru сбор средств на создание нового альбома «Холсты».
Диск будет записан новым составом музыкантов, с которым Дмитрий Ревякин играет с 2020 года. Выход альбома на физических носителях запланирован к началу следующего года, а цифровой релиз должен состояться раньше.
Денис Ступников: «Дело в том, что и Дмитрий Ревякин, и «Калинов мост» непрерывно выпускали релизы то сольно, то вместе, иногда по нескольку раз в год. И где-то с 2020 года наступило некоторое затишье. И поклонники очень стенали по этому поводу и намекали на нежизнеспособность состава. Я очень надеюсь на то, что Дмитрий Ревякин и сотоварищи в пух и прах развеют эти домыслы», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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