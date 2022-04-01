Ступников: В дни тотального уныния нам не хватает бодрящего панк-рока

Денис Ступников: «Ни для кого не секрет, что Sex Pistols является группой одного альбома. И она таковой и останется - и в этом-то и ее сила. Сложно, с одной стороны, что-то сделать, когда торт уже приготовлен, но с другой стороны, вишенки той самой на торте для вкусовых рецепторов нам зачастую и не хватает. И такой вишенкой может и стать этот сборник», - сказал журналист.

