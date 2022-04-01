Ступников: В дни тотального уныния нам не хватает бодрящего панк-рока

Журналист, музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.

1

«Йорш» отметит юбилей с лидерами «Дистемпера» и «Смеха».

Юбилейный концерт группы «Йорш» состоится в столичном клубе «Урбан» 15 апреля 2022 года. На сцене группа отметит свое 15-летие. В рамках выступления состоится презентация нового альбома группы «Уже не тот». В концерте примут участие несколько специальных гостей, среди которых — Вячеслав Бирюков из «Дистемпер» и Сергей Метель из «Смеха». Список участников концерта будет пополняться.

Денис Ступников: «В наши времена тотального уныния, вялости и агрессии, нам порой очень не хватает настоящего бодрящего панк-рока, который нам и предлагает группа «Йорш». Коллектив является преемником лучших советских и российских панк-коллективов, так или иначе сошедших с дистанции. Двухчасовой отрыв, накал и здоровые провокации нам обеспечены», - отметил критик.

2

Sex Pistols выпустят сборник хитов накануне премьеры сериала о себе

Группа Sex Pistols выпускает альбом под названием «The Original Recordings». Релиз состоится 27 мая 2022 года на лейбле UMG, в пластинку войдут 20 самых популярных хитов группы из их культовой эпохи, когда они стали самой популярной группой на планете.

Денис Ступников: «Ни для кого не секрет, что Sex Pistols является группой одного альбома. И она таковой и останется - и в этом-то и ее сила. Сложно, с одной стороны, что-то сделать, когда торт уже приготовлен, но с другой стороны, вишенки той самой на торте для вкусовых рецепторов нам зачастую и не хватает. И такой вишенкой может и стать этот сборник», - сказал журналист.

3

Состоялась премьера клипа группы «ДДТ» на песню «Где я».

Ролик предваряется заповедями Блаженства из Нагорной проповеди Христа из пятой главы Евангелия от Матфея. В клипе музыканты играют и поют в белоснежной комнате. Режиссером видео выступил Артем Онащенко.

Денис Ступников: «ДДТ не перестает нам напоминать о подлинном единстве людей, тотальном братстве и вечных ценностях. Среди этих вечных ценностей и есть Нагорная проповедь Христа. К сожалению, мы редко в обыденной жизни читаем Евангелие, хотя в этом клипе Юрий Шевчук нам напоминает, как жить не только в песне, но и в этих бессмертных цитатах», - резюмировал собеседник.

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