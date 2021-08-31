Ступников: Шнуров все-таки нашел себе «шальную императрицу»

Денис Ступников: «Вот это действительно отличная новость и я чуть ли не прыгал до потолка, когда прочитал ее. Как ни странно в эпоху коронавирусных ограничений тяжелей всего приходится звездам первого эшелона, королевам рока, попсы – неважно. И Земфира находится на самом верху пьедестала и сейчас не может собрать «Олимпийский» не только потому что этой площадки больше нет, но и потому что нельзя собирать большие залы. Поэтому выпуск бэк-каталога вдвойне приятный знак», - сказал он.

