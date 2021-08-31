Ступников: Шнуров все-таки нашел себе «шальную императрицу»
Журналист, музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.
Noize МС отменил большую часть тура «Всё, как у людей».
Из 26 концертов, запланированных у Noize MC на осень, его коллектив отыграет лишь пять. «Я прошел полный чек-ап, выявивший ряд проблем, абсолютно несовместимых с большими физическими нагрузками, беспорядочным графиком питания и сна, длительными автобусными переездами и долгими перелетами. Врачи настоятельно рекомендуют поберечь себя в течение как можно более продолжительного времени. Боюсь, на этот раз мне придется к ним прислушаться», - написал рэпер в своих соцсетях.
Денис Ступников: «На мой взгляд, «как вы яхту назовете, так она и поплывет». И печальная Летовская фраза «Все, как у людей» проецировалась на суровую реальность коронавирусных запретов, когда концерты отменяются не только у Noize МС, а здесь действительно у человека наложились еще и серьезные проблемы со здоровьем. Как известно, летом Иван Алексеев перенес второй раз за полгода коронавирус. Пожелаем ему здоровья», - рассказал журналист.
В России появилось новое поколение зрителей без опыта линейного просмотра
Эксперты выявили в России возникновение нового поколения кинозрителей, которые не имеют никакого опыта так называемого линейного просмотра или прослушивания контента по телевидению или радио.
Денис Ступников: «Эта новость меня просто «убила». Действительно доступность информации сыграла злую шутку – люди перестали ее ценить. И в помойку теперь отправляются не только ролики и мемы без которых можно было обойтись, но и беспорядочное «тыканье» пальцами настигло и шедевры мирового искусства. Я не представляю, как можно смотреть фильмы Гайдая или Тарковского не линейно, а беспорядочно тыкая пальчиком по хронометражу», - отметил критик.
Сергей Шнуров и «Зоя» представили клип «Мне бы хлеба»
В ролике рассказывается история девушки, которая не нашла у себя на кухне хлеб и отправилась ночью в магазин. Там она влюбилась в продавца хлебобулочных изделий. После этого она зачастила в магазин, реализуя свою «врожденную хлебобулочность».
Денис Ступников: «Но как-то не вдохновляет этот проект женским вокалом по причинам, некогда озвученным самим Сергеем Шнуровым. Когда он увольнял из «Ленинграда» вокалистку Юлию Коган, он сказал: «Мне не нужна в «Ленинграде» Алегрова». А теперь он все-таки нашел себе «шальную императрицу»», - поделился критик мнением с Радиоточкой НСН.
Земфира выпустила старые и новые альбомы на виниле, дисках и кассетах
На компакт-дисках и виниловых пластинках теперь доступна максимально полная дискография артистки, включая саундтреки к фильмам Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты» и «Северный ветер», а также недавний полноформатный альбом Земфиры «Бордерлайн». Последние две работы на физических носителях издаются впервые.
Денис Ступников: «Вот это действительно отличная новость и я чуть ли не прыгал до потолка, когда прочитал ее. Как ни странно в эпоху коронавирусных ограничений тяжелей всего приходится звездам первого эшелона, королевам рока, попсы – неважно. И Земфира находится на самом верху пьедестала и сейчас не может собрать «Олимпийский» не только потому что этой площадки больше нет, но и потому что нельзя собирать большие залы. Поэтому выпуск бэк-каталога вдвойне приятный знак», - сказал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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