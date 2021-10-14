Ступников: Rock Privet доказал генетическую связь «Миража» со скандинавским роком

Денис Ступников: «В свое время, Кирилл Немоялев в своей книге «истерия рока» доказывал, что группа Nightwish появилась под влиянием группы «Мираж». Теперь Rock Privet доказал генетическую связь «Миража» с скандинавским роком еще и вот таким способом. А если серьезно, то это самая удачная кавер-версия коллектива Rock Privet, который промышляет мэшапами. Мэшап сейчас является определенным трендом, потому что новые песни есть, но искать в мутных потоках поделок люди не имеют ни возможности, ни желания, поэтому приходится им залипать на необычные, неожиданные соединения уже известных песен», - отметил музыкальный критик.

