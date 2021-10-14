Ступников: Rock Privet доказал генетическую связь «Миража» со скандинавским роком

Журналист, музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.

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Группа Rock Privet представила кавер-версию песни группы «Мираж» «Музыка нас связала

В своей версии музыканты соединили хит российской поп-группы с хард-роковым хитом шведской каманды Europe «The Final Countdown». В клипе Rock Privet исполняет песню в антураже сверкающей неоновыми огнями дискотеки.

Денис Ступников: «В свое время, Кирилл Немоялев в своей книге «истерия рока» доказывал, что группа Nightwish появилась под влиянием группы «Мираж». Теперь Rock Privet доказал генетическую связь «Миража» с скандинавским роком еще и вот таким способом. А если серьезно, то это самая удачная кавер-версия коллектива Rock Privet, который промышляет мэшапами. Мэшап сейчас является определенным трендом, потому что новые песни есть, но искать в мутных потоках поделок люди не имеют ни возможности, ни желания, поэтому приходится им залипать на необычные, неожиданные соединения уже известных песен», - отметил музыкальный критик. 

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«Леприконсы» отметят юбилей в Москве

Концерт группы «Леприконсы» состоится 27 ноября 2021 года в клубе «Известия Hall». Выступление приурочено к 25-летию белорусского коллектива. Они обещают исполнить все свои лучшие песни 

Денис Ступников: «Белорусским гостям мы всегда рады, особенно если это группа, которая в свое время была флагманом «веселушного» рока на ряду с «Ляписом Трубецким» «Жуками» и отчасти «Запрещенными барабанщикакми». Зачастую мы эти группы недооценивали, потому что они нам казались легковесными и несерьезными, а на самом деле, они имели хороший бэкграунд за плечами», - отметил собеседник НСН. 

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Александр Петров записал с группой BrainStorm трек "Моя Луна".

Знаменитый актер сам придумал свой монолог. А также снялся в клипе коллектива. 

Денис Ступников: «Многие иронизируют на счет того, что Александр Петров буквально везде, а теперь он еще и прикоснулся к бессмертной стихии рок-музыки. Прикосновение вышло, надо сказать, удачным. Голосовой монолог в рок-песнях сделанный профессионально со знанием дела, изложенный литературным языком действительно срабатывает. Здесь мы можем вспомнить «Революцию» группы «Би-2», где писатель Илья Стогов начитал совершенно замечательный текст. У Петрова получилось не хуже », - резюмировал журналист. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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ТЕГИ:Авторские НовостиМузыкаМузыкантыРок-музыка
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