Ступников: Подлинностью музыки 25/17 проникаешься вдвойне

Денис Ступников: «25/17 вышли с честью из противоречивых и лихих 90-х, пройдя через всевозможные излишества. Сначала они достоверно изобразили эту эпоху в своих песнях, а затем стали помогать таким же как и они, но тем, кто не может выбраться из этого омута на современном этапе. А значит, и подлинностью этой музыки проникаешься вдвойне», - отметил критик.

