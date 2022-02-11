Ступников: Подлинностью музыки 25/17 проникаешься вдвойне
Журналист, музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки и шоу-бизнеса.
«25/17» помогут наркозависимым с помощью последних «Баек из склепа».
В записи приняли участие: DJ Грув, Слим, Оксимирон, Илья Барамия, Horus, Drummatix и другие. Деньги, заработанные на стриминговых площадках, музыканты перечислят в реабилитационный центр для наркозависимых.
Денис Ступников: «25/17 вышли с честью из противоречивых и лихих 90-х, пройдя через всевозможные излишества. Сначала они достоверно изобразили эту эпоху в своих песнях, а затем стали помогать таким же как и они, но тем, кто не может выбраться из этого омута на современном этапе. А значит, и подлинностью этой музыки проникаешься вдвойне», - отметил критик.
Клипы Little Big посмотрели в Сети более трех миллиардов раз
Участники питерской рейв-группы Little Big сообщили в инстаграме, что их клипы набрали на YouTube более трех миллиардов просмотров.
Денис Ступников: «Не надо забывать о том, что группа Little Big экспортирует идеи андеграунда в массовую культуру. И то, что их деятельность на этом поприще имеет такой успех, не может не радовать. Может быть, люди, которые их слушают, станут слушать и более бескомпромиссную музыку, как Louna, «Кирпичи», Amatory и так далее», - предположил собеседник НСН.
«Княzz» отметит юбилей концертом с 3D-графикой
Группа «Княzz» отметит своё 10-летие большим концертом в московском «Главклубе» 3 июня 2022 года. На концерте группа представит как мистические песни из своего творчества («Банник», «Вий»), так и реалистичные «Брат», «Адель» и «Руки к небу».
Денис Ступников: «В последние годы Андрей Князев сам признавал, что немного задвигал свое сольное творчество, давая зеленый свет песням «Короля и шута». Поклонники истосковались по его собственным песням и будут, надеюсь, сполна удовлетворены концертом, где эти песни и будут исполнены», - отметил он.
«Несчастный случай», Павел Пиковский и Rock Privet спели во второй части трибьюта Чижу
В альбом вошли 11 треков из разных периодов творчества музыканта «Мышка», «Динамовский вальс», «Пастораль», «Пароль»
Денис Ступников: «Эта пластинка меня очень порадовала. Дело в том, что трибьют становиться зачастую чем-то необязательным, но здесь совершенно не тот случай», - резюмировал журналист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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