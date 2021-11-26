Ступников: БИ-2 - музыканты, а Моргенштерн – нет

Денис Ступников: «С Константином Кинчевым можно по каким-то пунктам не соглашаться, но одного у него не отнять: умения стоять до конца. За свои убеждения Кинчев не просто готов пострадать, но и потерять все, стать изгоем, не играть концерты. Поэтому такие люди, которые подобного рода песни подкрепляют конкретными действиями, заслуживают огромного уважения. И в песне содержится предложение, прежде всего, к самому себе, «уходить краями болот, собирать глубинный народ». Уходят в леса, конечно, не от хорошей жизни, но когда при этом возвращаются такие понятия, как честь, вера и верность, это дорогого стоит», - отметил журналист.

