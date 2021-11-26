Ступников: БИ-2 - музыканты, а Моргенштерн – нет

Журналист и музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки.

1

«Би-2» отказались от дуэта с Моргенштерном

В одном из последних интервью Лева и Шура Би-2, отвечая на вопрос о возможном дуэте с Моргенштерном, высказали сомнения в выходе подобной совместной работы. «Во-первых, я практически не знаком с его творчеством. Это немножко не наша культура. У нас был один фит с хип-хоп-артистом, я считаю, очень позитивный, это Оксимирон. Но там всё совпало, там совпала и наша песня, и его часть, это логично. А «Би-2» и Моргенштерн — это как-то странно будет смотреться, мне кажется. Поэтому нет», - сказали артисты

Денис Ступников: «Понятно, что это не их история, потому что БИ-2 окружают себя настоящими музыкантами. А Моргенштерн, если разобраться, вообще не музыкант. Он блогер, скандалист и эпатажник, но только не человек, имеющий отношение к музыке», - сказал критик.

2

Состоялась премьера клипа Константина Кинчева на сольную песню «У свободы нет выходных».

В ролике музыкант исполняет новинку, представая сразу в нескольких ипостасях и играя на акустической, нескольких электрических гитарах и клавишных.

Денис Ступников: «С Константином Кинчевым можно по каким-то пунктам не соглашаться, но одного у него не отнять: умения стоять до конца. За свои убеждения Кинчев не просто готов пострадать, но и потерять все, стать изгоем, не играть концерты. Поэтому такие люди, которые подобного рода песни подкрепляют конкретными действиями, заслуживают огромного уважения. И в песне содержится предложение, прежде всего, к самому себе, «уходить краями болот, собирать глубинный народ». Уходят в леса, конечно, не от хорошей жизни, но когда при этом возвращаются такие понятия, как честь, вера и верность, это дорогого стоит», - отметил журналист.

3

Ксения Раппопорт и Максим Суханов подарили голоса «Снежному барсу» Дианы Арбениной

Сборник прозы и стихов Дианы Арбениной «Снежный барс» будет выпущен в формате аудиокниги. Релиз назначен на 8 декабря 2021 года.

Денис Ступников: «В своей прозе Диана Арбенина умеет быть убедительной, обольстительной, обходительной, нужной и нежной. Ее книги довольно насыщены эмоциями и образами и красиво построенными фразами, поэтому для аудиокниги были выбраны очень сильные актеры: брутальный Максим Суханов и доверительная Ксения Раппопорт», - резюмировал собеседник НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: социальная сеть ВКонтакте
ТЕГИ:Авторские НовостиДиана АрбенинаКонстантин КинчевБи-2
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