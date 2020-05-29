Степанцов: Все мы давно под колпаком Большого Брата
Поэт, лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Минкомсвязи: Данные россиян после отмены пропусков будут удалены из госсистем
Власти заверили, что все персональные данные, которые используются при оформлении цифровых пропусков, после их отмены будут удалены из государственных систем. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Вадим Степанцов: «Заявление, наверное, надо было сделать. Много у нас крикливых идиотов, которые вопят о чипировании и тому подобное. Но, уверяю вас, ребята, все ваши данные будут храниться в паспортных столах, в ЗАГСах и так далее. Все мы давно под колпаком у Большого Брата. Колпак этот снимать никто не собирается», – выразил своем мнение Вадим Степанцов в интервью НСН.
Экс-глава Чувашии подал иск против решения Путина о своей отставке
Экс-глава Чувашии подал иск против решения Владимира Путина о своей отставке. Ранее Михаил Игнатьев, вручая пожарным новую технику, заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами. Также глава республики призывал «мочить» журналистов.
Вадим Степанцов: «Что можно сказать об этом прекрасном человеке? Наверное, в полку борцов против системы прибыло. Михаил Касьянов, наверное, обнимет и расцелует своего теску. Борис Березовский помашет с неба ручкой. А может произойти и по-другому – подкинут товарищу чемодан золотых слитков, и будет он сидеть «на киче», как глава Серпуховского района Александр Шестун», – прокомментировал он в беседе с НСН.
В Петербурге развернулся скандал вокруг портрета Иосифа Бродского
В Петербурге развернулся скандал вокруг портрета Иосифа Бродского. Граффити с его изображением в центре города появилось в день 80-летия поэта. Но уже на следующий день портрет был замазан краской.
Вадим Степанцов: «Художник оказался халтурщиком и халявщиком. Можно сказать, что это своеобразный трафарет, нанесенный на белую грунтовку. Место выбрано тоже с умыслом, чтобы этот портрет сразу и закрасить. Ну закрасили и закрасили. Все-таки, если бы художник старался, рисовал бы сам. А то получается, как Киса Воробьянинов – «А буквы вы умеете? Тоже не умеете? Печально», – отметил в эфире НСН Вадим Степанцов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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