Степанцов: Все мы давно под колпаком Большого Брата

Вадим Степанцов: «Заявление, наверное, надо было сделать. Много у нас крикливых идиотов, которые вопят о чипировании и тому подобное. Но, уверяю вас, ребята, все ваши данные будут храниться в паспортных столах, в ЗАГСах и так далее. Все мы давно под колпаком у Большого Брата. Колпак этот снимать никто не собирается», – выразил своем мнение Вадим Степанцов в интервью НСН.