Актер Стеклов рассказал, как лишился всех своих долларов
Актер Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Китаец обокрал Apple на миллион долларов
Уроженец Китая создал схему по замене поддельных iPhone на настоящие и смог присвоить себе около миллиона долларов
Данил Стеклов: «Какой талантливый, предприимчивый китаец! Сумел обмануть такого гиганта. На месте компании Apple я бы пригласил его на работу», - восхитился актер.
Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»
Рубль стал самой недооцененной валютой в мире согласно опубликованному журналом The Economist «индексу бигмака». Как отмечают эксперты, бургер из McDonald's, который продается в большинстве стран мира, в России стоит 135 рублей ($1,77), при этом в США он стоит $5,81 (около 444 рублей). Таким образом, рубль недооценен на 70%: справедливый курс должен составлять 23,24 рубля за доллар.
Данил Стеклов: «Справедливый курс или нет, это решает, как известно, спрос и предложение. Видимо, спрос на нашу валюту, учитывая геополитические риски, не достаточно высок. Я несколько лет назад часть своих сбережений перевел из рублей в доллары. И не прогадал, продав все недавно по 80 рублей за доллар. Диверсифицируйте свои сбережения, будьте экономически подкованными. В современном мире это важно», - посоветовал артист.
Правительство России учредило премию в области культуры
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии правительства РФ в области культуры, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ежегодно в России будет присуждаться семь таких премий в размере трех миллионов рублей каждая.
Данил Стеклов: «Ого! Новость крутая! Деньги большие. Интересно только, кто и как будет выбирать лауреатов. Хотелось бы, чтобы это были начинающие деятели культуры, которым такие деньги и такой старт важнее», - отметил собеседник.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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