Актер Стеклов рассказал, как лишился всех своих долларов

Актер Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Китаец обокрал Apple на миллион долларов

Уроженец Китая создал схему по замене поддельных iPhone на настоящие и смог присвоить себе около миллиона долларов

Данил Стеклов: «Какой талантливый, предприимчивый китаец! Сумел обмануть такого гиганта. На месте компании Apple я бы пригласил его на работу», - восхитился актер.

2

Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Рубль стал самой недооцененной валютой в мире согласно опубликованному журналом The Economist «индексу бигмака». Как отмечают эксперты, бургер из McDonald's, который продается в большинстве стран мира, в России стоит 135 рублей ($1,77), при этом в США он стоит $5,81 (около 444 рублей). Таким образом, рубль недооценен на 70%: справедливый курс должен составлять 23,24 рубля за доллар.

Данил Стеклов: «Справедливый курс или нет, это решает, как известно, спрос и предложение. Видимо, спрос на нашу валюту, учитывая геополитические риски, не достаточно высок. Я несколько лет назад часть своих сбережений перевел из рублей в доллары. И не прогадал, продав все недавно по 80 рублей за доллар. Диверсифицируйте свои сбережения, будьте экономически подкованными. В современном мире это важно», - посоветовал артист.

3

Правительство России учредило премию в области культуры

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии правительства РФ в области культуры, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ежегодно в России будет присуждаться семь таких премий в размере трех миллионов рублей каждая.

Данил Стеклов: «Ого! Новость крутая! Деньги большие. Интересно только, кто и как будет выбирать лауреатов. Хотелось бы, чтобы это были начинающие деятели культуры, которым такие деньги и такой старт важнее», - отметил собеседник.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба артиста
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