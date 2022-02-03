Актер Стеклов рассказал, как лишился всех своих долларов

Данил Стеклов: «Справедливый курс или нет, это решает, как известно, спрос и предложение. Видимо, спрос на нашу валюту, учитывая геополитические риски, не достаточно высок. Я несколько лет назад часть своих сбережений перевел из рублей в доллары. И не прогадал, продав все недавно по 80 рублей за доллар. Диверсифицируйте свои сбережения, будьте экономически подкованными. В современном мире это важно», - посоветовал артист.

