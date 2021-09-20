Стеклов: После запрета «Искушение» придется смотреть «вчерную»
Актер театра и Кино Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных новостей, уходящего дня, на его взгляд.
Илон Маск назвал сроки официального запуска Strarlink
Официальный запуск сервиса Starlink состоится в октябре. Об этом рассказал руководитель SpaceX Илон Маск в своем Twitter.
Данил Стеклов: «Я вообще считаю Илона Маска гением современности. И очень хотел бы, чтобы в нашей стране появился такой человек», - сказал актер.
Китайским детям разрешили «сидеть» в TikTok 40 минут в день
Теперь детям и подросткам в Китае разрешено ежедневно пользоваться китайской версией приложения TikTok (Douyin) не более 40 минут. При этом заходить в приложение несовершеннолетние смогут только в промежутке между 6 часами утра и 10 часами вечера.
Данил Стеклов: «Это топовая новость, я считаю! Китайцы этот TikTok создали, подсадили всех детей мира на него. И теперь у себя запрещают. Молодцы! Нам надо обратить на этот опыт внимание», - сыронизировал он.
Доктор предупредил об опасности кофе по утрам
Кофе натощак сразу после пробуждения нарушает естественные процессы в организме. Человеческому телу помогает проснуться гормон кортизол, а кофеин мешает утреннему пробуждению, пояснил специалист.
Данил Стеклов: «Уважаемые доктора, хотелось бы уже какой-то определенности. Раз в полгода кофе то вредный, то полезный, то наоборот, то пить его, то не пить. Слушайте, определитесь уже, мы все ждем какого-то окончательного решения по кофе», - пошутил артист.
Минкульт отказал в прокате фильму «Искушение» Верховена
В материалах указывается, что картина не соответствует правилам российского проката, однако подробная причина отказа не приводится. Приказ был подписан заместителем министра культуры России Сергеем Обрывалиным.
Данил Стеклов: «Очень жалко, Сергей Обрывалин, что вы запретили нам всем посмотреть, как мне кажется, замечательное кино. Я лично очень ждал этот фильм и хотел его посмотреть именно на большом экране. Ну что ж придется смотреть его «в черную»», - поделился собеседник НСН.
«Шестнадцать+», первый в России музыкальный киноальманах и новый проект линейки KION Originals станет доступен для просмотра 21 сентября
В сборник вошли десять коротких драм и мелодрам. Короткометражные истории расскажут о том, что волнует современных подростков в период взросления: первая любовь, ревность, зависть, конкуренция, первый сексуальный опыт, принятие своего тела и сексуальности, сепарация от взрослых и попытки доказать свою значимость, дружба, конфликты, одиночество, наркотики, насилие, гаджеты и альтернативная жизнь в виртуальном мире.
Данил Стеклов: «Каждая из новелл снята под песню одного из молодых популярных музыкантов. Я снялся в новелле под названием «Такая красота» под песню RSAC «Поезда». И мне кажется, это будет полезно посмотреть как родителям, так и их детям, а если это получится сделать вместе, то будет даже лучше», - посоветовал актер.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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