Стеклов: После запрета «Искушение» придется смотреть «вчерную»

Данил Стеклов: «Каждая из новелл снята под песню одного из молодых популярных музыкантов. Я снялся в новелле под названием «Такая красота» под песню RSAC «Поезда». И мне кажется, это будет полезно посмотреть как родителям, так и их детям, а если это получится сделать вместе, то будет даже лучше», - посоветовал актер.

