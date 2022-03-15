Стеклов: Пить вредно, но умирать здоровым как-то жалко

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Проблемы начинаются, если человек выпивает алкоголь и не может остановиться, пока не напьется. Ситуационная потеря количественного контроля означает, что человека не может остановить даже то, что ему на следующий день нужно идти на работу или надо сделать какие-то дела", – объяснил главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.

