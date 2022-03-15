Стеклов: Пить вредно, но умирать здоровым как-то жалко
Актер Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели
Нарколог обозначил "границы алкоголизма". "Основная граница алкоголизма – это потеря количественного контроля
Проблемы начинаются, если человек выпивает алкоголь и не может остановиться, пока не напьется. Ситуационная потеря количественного контроля означает, что человека не может остановить даже то, что ему на следующий день нужно идти на работу или надо сделать какие-то дела", – объяснил главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.
Данил Стеклов: «Мне кажется, я сам иногда страдаю ситуационной потерей количественного контроля, но все-таки алкоголиком себя не считаю, в отличие от моей жены. Пить вредно, но умирать здоровым как-то жалко, поэтому берегите себя, и не теряйте количественного контроля», - сказал актер.
"Одноклассники" зафиксировали рекордный приток аудитории
"Одноклассники" фиксируют рекордный приток новой аудитории, с начала марта рост регистраций пользователей в социальной сети превысил 66%, сообщили в компании.
Данил Стеклов: «Естественно они фиксируют рекордный приток аудитории, когда все вокруг закрылось. Все ломанулись в Telegram, «ВКонтакте» и в «Одноклассники». Судьба дает «Одноклассникам» второй шанс, второе дыхание. Но не уверен, что социальная сеть смогут с этим вторым шансом справиться», - поделился мнением артист.
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе. С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Германии и ряда других стран.
Данил Стеклов: «Не удивительно. В последние недели такой наплыв пользователей произошел в Telegram, что сервера, наверняка, не выдерживают. Но я думаю, что Telegram справится с этой проблемой», - отметил актер.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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