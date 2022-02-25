Стеклов: Мне очень страшно!

Данил Стеклов : «Честно говоря, я не понимаю, как можно санкционировать антивоенный митинг. Война это страшно, это смерть, это ужас, боль и разрушения. Я желаю нам всем сил, поскорее бы все это закончилось», - резюмировал актер.

Десятки человек задержаны на несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге. Антивоенные протесты сопровождались задержаниями также в других российских городах.

Данил Стеклов : «Это прекрасный режиссер, я фанат его фильмов с детства. Если кто не знаком, рекомендую ознакомиться с его творчеством», - посоветовал он.

Данил Стеклов : «Сейчас вообще не до чего: не до театра, не до кино, не до праздников, не до чего», - признался собеседник.

Данил Стеклов : «Мне тоже очень страшно за будущее своего сына и за наше общее будущее», - сказал актер.

После своего концерта в Москве певица сделал пост в сети Вконтакте. Она призналась, что несмотря на весь свой профессионализм и жесткий характер не выдерживает последних новостей. «Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны. И я не трус», - написала она.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.