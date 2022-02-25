Стеклов: Мне очень страшно!

Актер Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Земфира высказалась против войны

После своего концерта в Москве певица сделал пост в сети Вконтакте. Она призналась, что несмотря на весь свой профессионализм и жесткий характер не выдерживает последних новостей. «Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны. И я не трус», - написала она.

Данил Стеклов: «Мне тоже очень страшно за будущее своего сына и за наше общее будущее», - сказал актер. 

2

Газета «Советский спорт» вышла с обложкой «НЕ до футбола»

Первая полоса издания была полостью черной, с одним только текстом «НЕ ДО ФУТБОЛА»

Данил Стеклов: «Сейчас вообще не до чего: не до театра, не до кино, не до праздников, не до чего», - признался собеседник. 

3

Кустурица допустил возможность получения российского гражданства

Сербский режиссер Эмир Кустурица допустил возможность в будущем получить российское гражданство

Данил Стеклов: «Это прекрасный режиссер, я фанат его фильмов с детства. Если кто не знаком, рекомендую ознакомиться с его творчеством», - посоветовал он. 

4

В России прошли несанкционированные антивоенные митинги

Десятки человек задержаны на несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге. Антивоенные протесты сопровождались задержаниями также в других российских городах. 

Данил Стеклов: «Честно говоря, я не понимаю, как можно санкционировать антивоенный митинг. Война это страшно, это смерть, это ужас, боль и разрушения. Я желаю нам всем сил, поскорее бы все это закончилось», - резюмировал актер. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба артиста
ТЕГИ:Авторские НовостиЭмир КустурицаЗемфира
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