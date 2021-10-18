Актёр Стеклов: Мы уже ничего не боимся, тем более, цен на овсянку
Актер театра и кино Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных новостей, уходящего дня, на его взгляд.
Первый в мире космический киноэкипаж вернулся на Землю
Первый в мире космический киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-18" приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.
Данил Стеклов: «Мне, кажется, это важнейшее событие для нашей киноиндустрии и для нашей космической отрасли. Чернющей завистью завидую Юле и Климу. Уверен, что в будущем за большие деньги у каждого будет возможность побывать в космосе. Так что работаем, копим, откладываем деньги на космос», - сказал актер.
В Москве открыли 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус
Тридцать новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID заработали в Москве, впервые некоторые из них разместятся на транспортно-пересадочных узлах, сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
Данил Стеклов: «Два ключевых слова в этой новости «экспресс» и «бесплатно». Я уже разорился на этих тестах, поскольку часто по работе по стране и везде требуют эти тесты по прилету и по отлету, а тут вот и «бесплатно», и «экспресс». Приятно, спасибо», - добавил собеседник НСН.
В России вырастет размер пособия при рождении детей
С февраля будущего года максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится более чем на полторы тысячи рублей и составит 31 282 рубля.
Данил Стеклов: «Демографическая ситуация в стране тяжелая, насколько мне известно, идет убыль населения. Нужно рожать, нужно заселять огромную страну. А насчет полутора тысяч рублей, как бы сказала моя бабушка, не густо, но и не пусто», - поделился мнением артист.
В России рекордно подорожала овсянка
Розничная цена на хлопья овса рекордно выросла, второй месяц подряд стоимость превышает 80 рублей за килограмм.
Данил Стеклов: «Слушайте, тут цены на недвижимость в два раза подскочили, а также стоимость автомобилей, лекарств, услуг и бензина. Все вокруг стремительно дорожает. А вы нас пугаете ценами на овсянку, мы не боимся уже ничего, тем более, цен на овсянку», - резюмировал он.
Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии
Это сделано в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, пояснила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Данил Стеклов: «Очень грустная новость. У нас величайшая, богатейшая культура в стране, давайте ее не отменять. Давайте будем читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, ходить в театры и просто будем культурными друг с другом. Сбережем нашу культуру», - предложил актер.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Подмосковье названо одним из лидеров вакцинации в России
- Свыше 30 тысяч пожертвований сделано за год в благотворительном сервисе на mos.ru
- Капитан команды по кибеспорту загадочно погиб под Петербургом
- Воробьёв доложил Путину о проектах социальной цифровизации в Подмосковье
- Мишустин заявил, что объём экономики России превысил докризисный уровень
- Власти Санкт-Петербурга не исключили усиления ковидных ограничений
- В РАН заявили о намерении изучить причины резкого роста смертности от COVID-19
- Власти Чувашии продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19
- Детям до 14 лет разрешат создавать аккаунты на портале «Госуслуги»
- Адвокат: осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru