Актёр Стеклов: Мы уже ничего не боимся, тем более, цен на овсянку

Данил Стеклов: «Два ключевых слова в этой новости «экспресс» и «бесплатно». Я уже разорился на этих тестах, поскольку часто по работе по стране и везде требуют эти тесты по прилету и по отлету, а тут вот и «бесплатно», и «экспресс». Приятно, спасибо», - добавил собеседник НСН.

