Стеклов: Люди придумали самолеты и интернет, но очереди оказались непобедимыми

Данил Стеклов: «Одна из немногих вещей, которые я больше всего не люблю в жизни, это очереди, пробки, всё, что связано с тем, чтобы ждать. И вот я давно об этом думаю, как так получилось, что человечество научилось летать в самолётах, ездить на машинах, изобрело интернет, но не смогло победить очереди? Верю, что это не за горами», - поделился собеседник.

