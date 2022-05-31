Стеклов: Люди придумали самолеты и интернет, но очереди оказались непобедимыми

Актер Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник

Если разбился ртутный градусник в квартире, необходимо закрыть дверь в комнату и открыть окно, надеть мокрую марлевую повязку для защиты органов дыхания, а также бахилы и перчатки, аккуратно собрать ртуть в стеклянную банку с холодной водой и позвонить по номеру "112", чтобы узнать о местах утилизации таких отходов

Данил Стеклов: «Вот теперь буду знать, что делать в таких случаях. Помню, как-то в детстве разбил ртутный градусник. Ртуть скаталась в такие маленькие шарики, но вот только не помню, что я делал с ртутью. По-моему, я просто собрал её не то пылесосом, не то ли тряпкой. О, ужас!» - пошутил актер.

2

Аналитики выяснили, сколько времени россияне проводят в очередях

Россияне в среднем проводят 7 дней в году, находясь в очередях, при этом больше всего времени уходит на магазины, свидетельствуют данные совместного исследования "СберМаркета" и агентства «Русопрос»

Данил Стеклов: «Одна из немногих вещей, которые я больше всего не люблю в жизни, это очереди, пробки, всё, что связано с тем, чтобы ждать. И вот я давно об этом думаю, как так получилось, что человечество научилось летать в самолётах, ездить на машинах, изобрело интернет, но не смогло победить очереди? Верю, что это не за горами», - поделился собеседник.

3

Виктор Добронравов снимется у Романа Полански

Это черная комедия. События в ней разворачиваются в шикарном отеле на курорте в швейцарских Альпах в 1999 на кануне Нового года. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются перед наступлением нового тысячелетия.

Данил Стеклов: «Витя Добронравов прекрасный русский артист. И здорово, что именно он будет представлять нашу страну на международной арене. Знаю Витю и всю прекрасную семью Добронравовых, люблю их. Витёк, вперёд, не подкачай», - посоветовал артист.

4

Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда

Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда в фильме "Последний сеанс Фрейда”, это адаптация одноименной пьесы Марка Ст. Джермейна. Он же напишет сценарий. Снимет картину Мэтт Браун ("Человек, который познал бесконечность").

Данил Стеклов: «Конечно же, надо будет смотреть этот фильм, потому что там будет Энтони Хопкинс, да ещё в образе Зигмунда Фрейда, Очень интересно»,- отметил он.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба артиста
ТЕГИ:Авторские НовостиПремьераКиноЗдоровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры