Стеклов: Люди придумали самолеты и интернет, но очереди оказались непобедимыми
Актер Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник
Если разбился ртутный градусник в квартире, необходимо закрыть дверь в комнату и открыть окно, надеть мокрую марлевую повязку для защиты органов дыхания, а также бахилы и перчатки, аккуратно собрать ртуть в стеклянную банку с холодной водой и позвонить по номеру "112", чтобы узнать о местах утилизации таких отходов
Данил Стеклов: «Вот теперь буду знать, что делать в таких случаях. Помню, как-то в детстве разбил ртутный градусник. Ртуть скаталась в такие маленькие шарики, но вот только не помню, что я делал с ртутью. По-моему, я просто собрал её не то пылесосом, не то ли тряпкой. О, ужас!» - пошутил актер.
Аналитики выяснили, сколько времени россияне проводят в очередях
Россияне в среднем проводят 7 дней в году, находясь в очередях, при этом больше всего времени уходит на магазины, свидетельствуют данные совместного исследования "СберМаркета" и агентства «Русопрос»
Данил Стеклов: «Одна из немногих вещей, которые я больше всего не люблю в жизни, это очереди, пробки, всё, что связано с тем, чтобы ждать. И вот я давно об этом думаю, как так получилось, что человечество научилось летать в самолётах, ездить на машинах, изобрело интернет, но не смогло победить очереди? Верю, что это не за горами», - поделился собеседник.
Виктор Добронравов снимется у Романа Полански
Это черная комедия. События в ней разворачиваются в шикарном отеле на курорте в швейцарских Альпах в 1999 на кануне Нового года. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются перед наступлением нового тысячелетия.
Данил Стеклов: «Витя Добронравов прекрасный русский артист. И здорово, что именно он будет представлять нашу страну на международной арене. Знаю Витю и всю прекрасную семью Добронравовых, люблю их. Витёк, вперёд, не подкачай», - посоветовал артист.
Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда
Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда в фильме "Последний сеанс Фрейда”, это адаптация одноименной пьесы Марка Ст. Джермейна. Он же напишет сценарий. Снимет картину Мэтт Браун ("Человек, который познал бесконечность").
Данил Стеклов: «Конечно же, надо будет смотреть этот фильм, потому что там будет Энтони Хопкинс, да ещё в образе Зигмунда Фрейда, Очень интересно»,- отметил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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