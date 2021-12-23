Стеклов: Мир скатывается в экологическую катастрофу

Актер театра и кино Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных новостей, уходящего дня, на его взгляд.

1

Лукашенко анонсировал всенародное обсуждение проекта конституции Белоруссии

Проект новой конституции Белоруссии будет вынесен на всенародное обсуждение в ближайшие дни. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе финального совещания с членами комиссии и рабочей группы по вопросам изменения основного закона страны.

Данил Стеклов: «У меня очень много друзей белорусов - все они замечательные люди. И все они очень ждут перемен в этой стране. Я вместе с ними, будем надеяться, что это что-то изменит», - сказал актер.

2

В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль

Редкие для Центральной России твердые осадки в виде парящих в воздухе мельчайших ледяных кристаллов называются ледяной иглой. Явление можно наблюдать при ясном или почти ясном небе.


Данил Стеклов: «Очень красивая новость, хочется посмотреть на эту алмазную пыль. Правда на улице так холодно, что там совсем не хочется оставаться», - добавил он.

3

Роднянский попал в топ самых влиятельных людей медиаиндустрии мира

Продюсер, режиссер и медиаменеджер Александр Роднянский в пятый раз вошел в список 500 наиболее влиятельных людей в медиаиндустрии по версии сайта Variety. Он стал единственным россиянином, попавшим в рейтинг.

Данил Стеклов: «Классная новость. Всегда радуюсь, когда слышу, что россиянин попал в международный рейтинг. Мне кажется, что в 21 веке нужно дружить со всем миром, открывать границы, делиться опытом, тем самым будут развиваться не только отдельные страны, а весь земной шарик целиком. Жалко только, что россиянин один в том списке», - резюмировал собеседник НСН.

4

Россиян предупредили о повышении цен на грузоперевозки на 15-25

Российские грузоперевозчики намерены повысить цены на свои услуги на 15-25% в зависимости от направления. По словам президента национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, поднять цены планируют более 80% компаний. Так, грузоперевозчик «Ларм» уже известил клиентов о подорожании услуг минимум на 20%. 

Данил Стеклов: «На самом деле очень печальная новость, потому что если цены на грузоперевозки поднимутся на 15-25%, то в магазинах все подорожает еще сильнее. Да и вообще на все вокруг цены поднимутся. Хотя куда еще больше? Жить и так стало дорого и очень тяжело. Боремся дальше, прорвемся!» - призвал собеседник НСН.

5

Названы города России с наиболее загрязненным воздухом

Наиболее загрязненный воздух выявили в 35 российских городах, в числе которых населенные пункты Дальнего Востока, Сибири, Урала и другие.

Данил Стеклов: «Мне кажется, не только в России, но во всем мире ситуация печальная. Нужно что-то придумывать. Мир в геометрической прогрессии скатывается в экологическую катастрофу», - поделился мнением он. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба артиста
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