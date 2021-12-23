Стеклов: Мир скатывается в экологическую катастрофу

Данил Стеклов: «На самом деле очень печальная новость, потому что если цены на грузоперевозки поднимутся на 15-25%, то в магазинах все подорожает еще сильнее. Да и вообще на все вокруг цены поднимутся. Хотя куда еще больше? Жить и так стало дорого и очень тяжело. Боремся дальше, прорвемся!» - призвал собеседник НСН.