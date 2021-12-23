Стеклов: Мир скатывается в экологическую катастрофу
Актер театра и кино Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных новостей, уходящего дня, на его взгляд.
Лукашенко анонсировал всенародное обсуждение проекта конституции Белоруссии
Проект новой конституции Белоруссии будет вынесен на всенародное обсуждение в ближайшие дни. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе финального совещания с членами комиссии и рабочей группы по вопросам изменения основного закона страны.
Данил Стеклов: «У меня очень много друзей белорусов - все они замечательные люди. И все они очень ждут перемен в этой стране. Я вместе с ними, будем надеяться, что это что-то изменит», - сказал актер.
В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль
Редкие для Центральной России твердые осадки в виде парящих в воздухе мельчайших ледяных кристаллов называются ледяной иглой. Явление можно наблюдать при ясном или почти ясном небе.
Данил Стеклов: «Очень красивая новость, хочется посмотреть на эту алмазную пыль. Правда на улице так холодно, что там совсем не хочется оставаться», - добавил он.
Роднянский попал в топ самых влиятельных людей медиаиндустрии мира
Продюсер, режиссер и медиаменеджер Александр Роднянский в пятый раз вошел в список 500 наиболее влиятельных людей в медиаиндустрии по версии сайта Variety. Он стал единственным россиянином, попавшим в рейтинг.
Данил Стеклов: «Классная новость. Всегда радуюсь, когда слышу, что россиянин попал в международный рейтинг. Мне кажется, что в 21 веке нужно дружить со всем миром, открывать границы, делиться опытом, тем самым будут развиваться не только отдельные страны, а весь земной шарик целиком. Жалко только, что россиянин один в том списке», - резюмировал собеседник НСН.
Россиян предупредили о повышении цен на грузоперевозки на 15-25
Российские грузоперевозчики намерены повысить цены на свои услуги на 15-25% в зависимости от направления. По словам президента национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, поднять цены планируют более 80% компаний. Так, грузоперевозчик «Ларм» уже известил клиентов о подорожании услуг минимум на 20%.
Данил Стеклов: «На самом деле очень печальная новость, потому что если цены на грузоперевозки поднимутся на 15-25%, то в магазинах все подорожает еще сильнее. Да и вообще на все вокруг цены поднимутся. Хотя куда еще больше? Жить и так стало дорого и очень тяжело. Боремся дальше, прорвемся!» - призвал собеседник НСН.
Названы города России с наиболее загрязненным воздухом
Наиболее загрязненный воздух выявили в 35 российских городах, в числе которых населенные пункты Дальнего Востока, Сибири, Урала и другие.
Данил Стеклов: «Мне кажется, не только в России, но во всем мире ситуация печальная. Нужно что-то придумывать. Мир в геометрической прогрессии скатывается в экологическую катастрофу», - поделился мнением он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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