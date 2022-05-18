Стеклов: Илон Маск – главный супергерой планеты

2

В настоящее время создатели шоу занимаются кастингом. Пока неизвестно, когда именно новые эпизоды появятся на платформе, однако их будет больше, чем в пятом сезоне, премьера которого состоялась в 2019 году. Тогда зрителям представили всего три серии.

