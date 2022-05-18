Стеклов: Илон Маск – главный супергерой планеты

Актер Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня


1

Илон Маск назвал примерные сроки запуска ракеты Starship к Марсу

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что космический корабль Starship может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу. А к концу десятилетия, добавил Маск, к Марсу может отправится и миссия. 

Данил Стеклов: «Это всё очень круто, здорово. Интересно, что на нашем веку люди смогут высадиться на Марс. Вообще, Илон Маск, мне кажется, главный супергерой планеты», - выразил мнение актер. 

2

На Netflix выйдет шестой сезон «Черного зеркала»

В настоящее время создатели шоу занимаются кастингом. Пока неизвестно, когда именно новые эпизоды появятся на платформе, однако их будет больше, чем в пятом сезоне, премьера которого состоялась в 2019 году. Тогда зрителям представили всего три серии.

Данил Стеклов: «Ура, это очень классная новость. Я большой фанат «Чёрного зеркала». Все сезоны смотрел, буду с нетерпением ждать 6 сезона «Чёрного зеркала». Непонятно только, как его можно будет посмотреть. Видимо, пиратским способом», - предположил собеседник.

3

Звезда сериала «Настоящий детектив» открыл магазин по продаже марихуаны

Американский актер и сторонник легализации марихуаны Вуди Харрельсон открыл в Западном Голливуде, штат Калифорния, магазин-аптеку по реализации каннабиса. 


Данил Стеклов: «Ну, во-первых, надо сказать, что Вуди Харрельсон - замечательный артист. Я его очень люблю. И ещё он оказался и таким прекрасным предпринимателем. Поздравляем Вуди Харрельсон», - сказал он. 

4

Разработчики мессенджера WhatsApp добавят возможность незаметного выхода из групповых чатов

Уведомление о нем будут получать только администраторы, сообщили специалисты новостного портала WABetaInfo. Пока функция работает только в бета-версии мессенджера для компьютеров.


Данил Стеклов: «Это очень полезная функция для тех, кто не хочет скидываться на подарок учительнице в родительском чате», - пошутил актер. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба артиста
ТЕГИ:Авторские НовостиКосмосИлон Маск
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