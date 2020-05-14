Спирин: Есть надежда на возвращение к концертам
Лидер группы «Тараканы» Дмитрий Спирин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России третий день подряд снижается число выявленных случаев COVID-19
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – 9 974. Данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Ранее суточный прирост числа заболевших 12 мая снизился до 10 899, а 13 мая – до 10 028.
Дмитрий Спирин: «Все это дает нам надежду на возвращение к нормальному образу жизни, на возвращение к работе, к концертам, к нормальному человеческому общению. Я очень надеюсь, что эта кривая так и будет двигаться вниз, и с каждым днем количество выявленных зараженных в России будет только снижаться», – говорит Дмитрий Спирин в интервью НСН.
Фестиваль KKinchevfest перенесли на 2021 год
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев в своих социальных сетях заявил, что вынужден перенести свой фестиваль KKinchevfest на 2021 год.
Дмитрий Спирин: «К сожалению, эта тенденция началась. К сожалению, из-за пандемии коронавируса фестивальное лето 2020 года для нас с вами не задастся. Ранее организаторы нескольких крупных и известных фестивалей также были вынуждены перенести свои мероприятия на 2021 год. Наверное, в этот раз на полях под открытым небом мы не встретимся, что, конечно, очень грустно», – отмечает он для слушателей НСН.
Россияне стали пить больше кофе
В России впервые предпочли кофе чаю. По итогам прошлого года россияне выпили 180 тысяч тонн кофе, чая – 140 тысяч. Как отмечают эксперты, ранее эти показатели были либо на одном уровне, либо чай был лидером.
Дмитрий Спирин: «Думаю, в 2020 году чай все-таки отыграет свои позиции, и этот баланс выровняется. Как мне кажется, россияне на самоизоляции предпочитают больше чай. Кофе – это все-таки социальный напиток, а чай – более домашний. К тому же, кофе слишком возбуждает, а излишнее возбуждение в состоянии карантина и самоизоляции россиянам ни к чему», – предполагает он в беседе с НСН.
Режиссер «Легенды №17» и «Экипажа» снимет фильм про Нюрнбергский процесс
Создатель «Легенды №17» и «Экипажа» режиссер Николай Лебедев планирует снять фильм «Нюрнберг» об историческом судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Съемки киноленты пока не начались.
Дмитрий Спирин: «Этот фильм лично я буду ждать с очень большим трепетом. Поразительно, что такая важная веха в истории мира и Второй мировой войны не запечатлена в художественном фильме. Я интересуюсь историей победы советского народа и союзников над гитлеровской Германией в этой войне. Я посмотрю этот фильм с большим интересом, когда он будет готов», – подытоживает в эфире НСН Дмитрий Спирин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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