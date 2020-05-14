Спирин: Есть надежда на возвращение к концертам

Дмитрий Спирин: «К сожалению, эта тенденция началась. К сожалению, из-за пандемии коронавируса фестивальное лето 2020 года для нас с вами не задастся. Ранее организаторы нескольких крупных и известных фестивалей также были вынуждены перенести свои мероприятия на 2021 год. Наверное, в этот раз на полях под открытым небом мы не встретимся, что, конечно, очень грустно», – отмечает он для слушателей НСН.

