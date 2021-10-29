«В музыке должна быть мелодия и энергия»: Дмитрий Snake «не прочувствовал» Канье Уэста
Музыкант и участник группы Глеб Самойлов и The MATRIXX Дмитрий Snake Хакимов специально для НСН подготовил топ главный новостей уходящей недели, на его взгляд.
Помощник режиссера признал нарушения с оружием на съемках фильма Болдуина
Помощник режиссера Дэвид Холлс признал нарушения с оружием на съемочной площадке, где актер Алек Болдуин застрелил кинооператора, говорится в показаниях Холлса, которые журналистам предоставил офис шерифа.
Дмитрий Snake Хакимов: «Это большая трагедия! Но я обратил внимание на то, что сын Дональда Трампа выпустил мерчевую футболку, на которой написано не «Оружие убивает людей, а Алек Болдуин убивает людей». Это связано с тем, что Трамп – младший всегда выступал за большую легализацию оружия, хотя куда уж больше? А Болдуин, наоборот, за регулирование и контроль за продажей оружия», - рассказал артист.
Альбома Канье Уэста "Donda" набрал миллиард прослушиваний на Spotify
Релиз сборника состоялся в конце августа. И это была самая успешная музыкальная премьера 2021 года. В первый день "Donda" прослушали 94 миллиона пользователей на Spotify и 60 миллионов на Apple Music.
Дмитрий Snake Хакимов: «Я, честно говоря, староват для такой супер-модной музыки. Я попытался послушать и ничего не понял. Я привык, что в музыке есть мелодия. Но здесь я в этом ничего не увидел, не услышал, как и не прочувствовал энергию», - поделился он с Радиоточкой НСН.
Режиссер "Игры в кальмара" признался, что потерял шесть зубов на съемках
Южнокорейский режиссер Хван Дон Хек, создавший "Игру в кальмара", в интервью The Guardian рассказал, что во время работы у него ухудшилось здоровье из-за постоянного напряжения.
Дмитрий Snake Хакимов: «Друзья, кто как, а я этот сериал посмотрел. Мне он понравился и показался поднимающим много разнообразных проблем, а не только социальные. В сериале много того, о чем можно подумать. Представляю, как режиссеру это далось непросто. С учетом того, что он несколько десятков лет пытался реализовать этот проект. И пока им не заинтересовался Netflix, ему этого сделать не удавалось», - отметил собеседник НСН.
Группа Глеб Самойлов и The MATRIXX 25 ноября даст концерт в Москве
По словам участников коллектива, программа концерта будет уникальной.
Дмитрий Snake Хакимов: «Концерт пройдет в зале «Известия Hall». Концерт будет необычным, мы отмечаем десятилетие нашего альбома «Треш». Только в этот вечер мы сыграем все композиции с этого альбома, а также дополним программу нашими хитами и хитами «Агаты Кристи». И такую программу мы сыграем только один раз, даже в Петербурге повторять не будем», - пояснил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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