«В музыке должна быть мелодия и энергия»: Дмитрий Snake «не прочувствовал» Канье Уэста

Дмитрий Snake Хакимов: «Друзья, кто как, а я этот сериал посмотрел. Мне он понравился и показался поднимающим много разнообразных проблем, а не только социальные. В сериале много того, о чем можно подумать. Представляю, как режиссеру это далось непросто. С учетом того, что он несколько десятков лет пытался реализовать этот проект. И пока им не заинтересовался Netflix, ему этого сделать не удавалось», - отметил собеседник НСН.

