Snake: Смерть Энди Флетчера – большая утрата

Дмитрий Snake Хакимов: «Вот я не уверен насчёт того, что это единственный сборник этой группы. Вообще, конечно, группа интересно тем, что они выпустили два, наверное, альбома. А по сути один и ещё некую такую добивку, и при этом они стали действительно самой популярной группой того времени. Они пришли с ярким панк-роком. И конечно, умудриться из этого всего ещё делать сборник, но это прям молодцы», - отметил артист.

