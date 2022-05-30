Snake: Смерть Энди Флетчера – большая утрата
Музыкант и участник группы Глеб Самойлов и The MATRIXX, а также НАИВ и МЭD DОГ Дмитрий Snake Хакимов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Def Leppard считают новый альбом своим «квантовым скачком».
Def Leppard вернулись со своим двенадцатым полноформатным альбомом «Diamond Star Halos». Это первая работа группы после выхода пластинки «Def Leppard» 2015 года.
Дмитрий Snake Хакимов: «Def Leppard - одна из моих любимейших, если не сказать самая любимая группа всех времён и народов. Их альбом «Hysteria» всё время находится у меня на прослушивании, это то, что можно назвать настоящим искусством: и классическое, и вдохновляющие одновременно. Кстати, альбом 2015 года тоже группе удался. В отличие от многих других коллег по цеху - групп, существующих с восьмидесятых годов», - сказал музыкант.
Вышел альбома Sex Pistols выпускает «The Original Recordings».
Это первый в истории сборник, в который вошли 20 хитов группы из их культовой эпохи 1976-1978 годов, когда они стали самой популярной группой на планете.
Дмитрий Snake Хакимов: «Вот я не уверен насчёт того, что это единственный сборник этой группы. Вообще, конечно, группа интересно тем, что они выпустили два, наверное, альбома. А по сути один и ещё некую такую добивку, и при этом они стали действительно самой популярной группой того времени. Они пришли с ярким панк-роком. И конечно, умудриться из этого всего ещё делать сборник, но это прям молодцы», - отметил артист.
Один из основателей и клавишник группы Depeche Mode Энди Флетчер скончался
Музыканту было 60 лет. Причина смерти пока не известна.
Дмитрий Snake Хакимов: «Depeche Mode для многих из нас является культовой, любимейший группой. И это большая утрата для нас всех. На нашем недавнем концерте группы The Matrixx мы посвятили одну из песен Энди. Не знаем, как дальше будут существовать Depeche Mode, кого он найдут ему замену? Мы все знаем, что он занимался аранжировками в группе и то, что мы слышим, существует благодаря его таланту, его видению, его музыкальному ощущению, поэтому это большая утрата», - поделился собеседник.
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